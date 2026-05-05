Ворог вдарив по порту Великої Одеси: пошкоджено цивільне судно

Зранку 5 травня ворог завдав удару по порту Великої Одеси.

Про це повідомляє Асоціація морських портів України.

Йдеться, що внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука. Екіпаж не постраждав.

"Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо:

Російські окупаційні війська у ніч проти 2 травня атакували портову інфраструктуру у місті Ізмаїл Одеської області.

Уночі на 2 травня ворог атакував портову інфраструктуру Одещини, почалися пожежі, постраждалих немає.