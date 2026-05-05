Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Ворог вдарив по порту Великої Одеси: пошкоджено цивільне судно

Альона Кириченко — 5 травня, 11:35
Ворог вдарив по порту Великої Одеси: пошкоджено цивільне судно
Ілюстративне фото
Getty Images

Зранку 5 травня ворог завдав удару по порту Великої Одеси.

Про це повідомляє Асоціація морських портів України.

Йдеться, що внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука. Екіпаж не постраждав.

"Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо:

Російські окупаційні війська у ніч проти 2 травня атакували портову інфраструктуру у місті Ізмаїл Одеської області.

Уночі на 2 травня ворог атакував портову інфраструктуру Одещини, почалися пожежі, постраждалих немає.

порти війна Наслідки обстрілів в Україні

війна

Ворог вдарив по порту Великої Одеси: пошкоджено цивільне судно
Чотири області частково без світла після атак РФ, споживання електроенергії продовжує зменшуватись
РФ продовжує масовано атакувати об'єкти "Нафтогазу": 5 загиблих та 37 поранених

Останні новини