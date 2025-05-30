У Міністерстві інфраструктури уточнили, скільки потрібно вкласти у відбудову портів

Для відновлення української портової інфраструктури потрібно не менше 1 мільярда євро.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба, пише "Укрінформ".

"На сьогодні пошкоджено майже 400 об’єктів портової інфраструктури. За попередніми підрахунками, вартість відновлення портової інфраструктури України становить щонайменше 1 мільярд євро. Ці цифри лягають в основу стратегічного плану відновлення", – сказав Кашуба під час виступу на міжнародному безпековому форумі Black Sea Security Forum в Одесі, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської збройної агресії пошкоджено 31 цивільне судно, 106 працівників морської галузі загинули або зазнали поранень.

Водночас Кашуба наголосив, що попри російські атаки порти Великої Одеси від початку роботи морського коридору з 2023 року обробили 123 млн тонн вантажу, з них 70 млн тонн – це агропродукція. Щодо Дунайських портів, то протягом 2025 року вони вже обробили 4,5 млн тонн вантажу, повідомив чиновник.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося Транспортна система України зазнала збитків на понад 36 млрд дол, а потреби у відновленні вже перевищують 77 млрд дол. Такі дані озвучили представники української делегації на Міжнародному транспортнму форуму в Лейпцигу.

"Це вже четвертий рік, коли навіть під час повномасштабної війни ми говоримо про відновлення. Не лише про виживання – про розвиток", – зауважив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Раніше повідомлялося, що обсяг експорту українським морським коридором у квітні скоротився на 45% у порівнянні з квітнем 2024 року – до 5,3 млн тонн. Загалом морські порти України у квітні 2025 року обробили 6 млн тонн вантажів, повідомили в АМПУ.

Зокрема, порт "Південний" обробив 2,4 млн тонн, порт "Чорноморськ" — 1,8 млн тонн, Одеський порт — 1 млн тонн. Порти Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) разом обробили близько 800 тис. тонн вантажів.

Раніше повідомлялося, що загальна сума прямих збитків, яких зазнала інфраструктура України станом на листопад 2024 року через повномасштабне вторгнення Росії, досягла 170 млрд доларів. Відповідно до звіту KSE Institute, найбільших руйнувань зазнав житловий сектор – його прямі збитки оцінюють у 60 млрд дол.

Також повідомлялося, шр перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та посол Французької Республіки в Україні Гаель Вейсьєр підписали грантову угоду про сприяння відновленню і підтримку критичної інфраструктури й пріоритетних секторів економіки України на 200 млн євро.