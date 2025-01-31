Вовк з Білого дому: як Трамп заробив на криптовалютах

Республіканець не втримався від спокуси заробити на своїй популярності, використавши для цього ринок криптовалют. Хто виграв, а хто програв від цього?

Вечір 18 січня 2025 року, Вашингтон, округ Колумбія. За кілька днів до інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа понад 1,5 тисячі криптопідприємців зібралися в одній з історичних будівель міста, щоб відсвяткувати перемогу республіканця.

Після років напружених відносин із вашингтонськими політиками та регуляторами, керівники та керівниці криптовалютних компаній, одягнені у смокінги та вечірні сукні, насолоджувалися вишуканими коктейлями та мініатюрними ролами з лобстерами на першому в історії "Криптобалі". Атмосферу тоді доповнювали виступи зірок хіп-хопу – Snoop Dogg, Rick Ross та Soulja Boy.

Святковий настрій, відчуття тріумфу та віра у світле майбутнє криптоіндустрії несподівано перервалися через повідомлення у соціальних мережах від Трампа про запуск власної криптовалюти під назвою $TRUMP. Пізніше його дружина Меланія також оголосила, що запустила монету названу її іменем.

Представників індустрії шокувало навіть не те, що новообраний президент запустив власну криптовалюту, а те, що пішов найпростішим шляхом – запустивши мемкоїни, вартість яких залежить виключно від "хайпу".

Своїм рішенням заробити у період своєї найбільшої популярності, Трамп відкрив "скриньку Пандори". Нова модель запуску токенів, які пов’язані з політичними діячами та знаменитостями, може призвести до банкрутств численних охочих швидко заробити гроші.

Чому рішення 47-ого президента США стати частиною крипторинку так розлютило його учасників?

Спритність рук і ніякого шахрайства

Запуск власних монет новообраним президентом США та його дружиною здивував багатьох. А той факт, що його команда обрала саме модель мемкоїна, створив враження, ніби Трамп просто хоче швидко заробити гроші, поки весь світ кілька днів говоритиме лише про нього.

На відміну від Bitcoin, який має власний блокчейн (Bitcoin blockchain) і мережу майнерів для забезпечення його стабільності, вартість мемкоїнів значною мірою визначається популярністю в соціальних мережах, трендами та активністю спільноти, а не технічними чи політичними факторами.

Такі монети як $TRUMP найчастіше є реакцією на певне культурне явище чи навіть жарт у соцмережах. Їхня ціна базується на хайпі, вірусному поширенні та підтримці знаменитостей та напряму залежить від популярності персонажа чи теми, з якою вони пов’язані. У більшості випадків мемкоїни не мають реального застосування.

Перший мемкоїн Dogecoin з’явився у 2013 році. Його створили як жарт, натхненний популярним мемом із собакою породи шіба-іну. Однак завдяки вірусному ефекту в соцмережах токен швидко здобув популярність і став культовим у криптоіндустрії. Станом на січень 2025 року ціна одного Dogecoin становить 0,33 дол. У травні 2021 року його курс досяг максимуму в 0,75 дол за токен, але це ніщо в порівнянні з криптовалютами, пов’язаними з сім’єю Трампа.

Dogecoin став відомий усьому світу завдяки популярному мему із собакою породи шіба-іну Getty Images

З технічної сторони створення мемкоїна доволі просте. З правильними інструментами можна створити токен на блокчейні, такому як Ethereum, лише за кілька годин. На схожій блокчейн-платформі Solana й був створений токен Трампа.

Поява $TRUMP була настільки вдалою, що буквально підірвала ринок. Уже в перші дні його існування ринкова капіталізація мемкоїна 47-го президента США перевищила 12 млрд дол, а вранці 20 січня його вартість зросла з фактично нуля до понад 70 дол за токен.

Разом зі своїм чоловіком криптовалюту запустила і перша леді Меланія, що спричинило падіння $TRUMP більш ніж на 40% – до позначки 38 дол. Після цього вартість монети почала відновлюватися. Зараз в обігу знаходиться 200 млн мемкоінів Трампа, а протягом трьох років планується випустити до одного мільярда, про що зазначено на офіційному сайті криптовалюти.

Фактично Трамп вирішив монетизувати свою популярність через один із найбільш спекулятивних типів криптовалют. І це сподобалося далеко не всім представникам криптоспільноти. Основний аргумент критиків – такі дії ще більше підірвуть довіру до ринку, який і без того наповнений шахрайськими схемами та недобросовісними гравцями.

Наукова співробітниця Центру блокчейн-технологій Університетського коледжу Лондона Анжела Волч назвала ситуацію ганебною. "Криптосектор привів до влади людину, яка своїм першим кроком вирішила скористатися можливістю для збагачення в межах цієї індустрії", – зазначає дослідниця.

Проте дії Трампа не можна назвати шахрайством, переконаний заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital (власник УП) Сергій Фурса. "Це не шахрайство, оскільки ніхто не приховує, що ця криптовалюта не має жодної внутрішньої цінності, окрім імені Трампа. Але, з іншого боку, називати її інвестиційним інструментом також не можна," – зазначає він.

Читайте також: Три злодії криптосвіту, що формували та одночасно руйнували індустрію

Співрозмовники ЕП на крипторинку найчастіше називають дві основні причини створення Трампом криптовалюти, яка має його ім'я: заробіток і консолідацію прихильників у нестандартний для політиків спосіб.

Всього було створено 1 млрд монет, з яких 800 млн залишаються у власності компанії Trump Organization CIC Digital, а решта 200 млн було випущено на ринок 17 січня 2025 року під час первинної пропозиції.

За даними аналітиків дослідницької компанії K33, ці 80% токенів не будуть одразу продані, а поступово випускатимуться протягом трьох років.

Попри те, що Трамп заручився підтримкою лідерів американської криптоіндустрії та обіцяв запровадити сприятливе регулювання цифрових активів, випуск власного мемкоїна ставить під сумнів серйозність його намірів. До того ж це не перший його досвід заробітку у криптосвіті – ще у 2022 році він заробив мільйони на випуску NFT, де був зображений у ролі супергероя.

Перший криптопрезидент

Представники криптовалютної індустрії були чи не найактивнішими в підтримці передвиборчої кампанії Трампа. Крім того, вони також вклали щонайменше 131 млн дол в останні вибори до Конгресу, щоб допомогти обрати десятки "прокриптовалютних" законодавців.

І це не дивно, адже під час передвиборчої кампанії Трамп часто називав себе "криптопрезидентом". Цікаво, в інтерв'ю Fox Business у 2021 році Трамп заявляв, що Bitcoin і криптовалюти "можуть бути великою аферою" і що вони "підривають авторитет долара". Однак тепер новобраний президент побіцяв реалізувати низку ініціатив, які могли б змінити регуляторну політику США у сфері віртуальних активів.

Так, однією з головних передвиборчих заяв стало зобов’язання звільнити голову SEC (Комісія з цінних паперів і бірж) Гері Генслера, який прославився жорстким підходом у регулюванні криптовалют. Генслер офіційно пішов у відставку з посади 20 січня, коли Трамп прийняв присягу. Новим головою відомства став Пол Аткінс, який і має стати драйвером зсуву у бік послаблення регулювання, особливо для криптовалютної індустрії.

Призначення Аткінса, на думку Трампа, має розпочати процес реалізації його наступної обіцянки – перетворити США на світову "криптостолицю". Головною ідеєю нового президента є створення сприятливого середовища для криптовалют, аби запобігти домінуванню Китаю в цій галузі.

Трамп також підтримав ідею створення державного Bitcoin-резерву, що раніше пропонувала сенаторка Сінтія Ламміс. Його мета – використання криптовалют для погашення державного боргу США. За даними BitcoinTreasuries, США вже володіють майже 200 000 BTC, які були конфісковані у кіберзлочинців, чи вилучені на чорному ринку, і Трамп пообіцяв не дозволяти їхній продаж.

Серед інших обіцянок Трампа – підтримка майнінгової індустрії та запобігання ініціативам щодо регулювання видобутку криптовалют, які просувала адміністрація Джо Байдена. Він заявив про бажання зробити США глобальним центром майнінгу Bitcoin, що має на меті як економічні, так і геополітичні цілі.

Нарешті, Трамп анонсував створення консультативної ради з питань криптовалют, яка допомагатиме розробляти регулювання ринку.

Важливо розуміти, що саме лише обговорення потенційних рішень Трампа впливає на ціну Bitcoin. Адже цей ринок дуже чутливий до новин та заяв впливових осіб, і реакція інвесторів часто випереджає фактичну реалізацію політичних рішень.

Після перемоги Трампа на президентських виборах США Bitcoin зріс до рівня в 89 тис дол. Вже 5 грудня вартість Bitcoin вперше перевищила 100 тис дол. на тлі заяв Трампа, що Пол Аткінс обійме посаду голови SEC. Крім того, його перемога сприяла зростанню Dogecoin на 152%.

Водночас запуск власного мемкоїна Трампом і його дружиною викликав критику. Ден Хьюз, представник криптокомпанії Radix, вважає, що подібні ініціативи можуть підірвати довіру до ринку, оскільки "популярність і маніпуляції ліквідністю можуть стати важливішими за фундаментальну цінність проєктів".

Зрештою в інвестиційній компанії Conotoxia вважають, що введення цих монет за кілька днів до інавгурації президента викликає занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів і може підірвати гідність президента та першої леді.

Родинний бізнес та скам

У перші дні торгів $TRUMP демонстрував вражаюче зростання. Тоді багато недосвідчених інвесторів та новачків, читаючи новини, переживали так званий ефект втраченої можливості. Це такий психологічний феномен, коли людина відчуває страх втратити вигідну можливість або залишитися осторонь важливих подій. Цей ефект особливо поширений в інвестуванні, криптовалютах, біржовій торгівлі та бізнесі.

Команда, що контролює більшість токенів $TRUMP, на чолі з CIC Digital, впродовж дня володіла активами, номінальна вартість яких на папері сягала 51 млрд дол. Проте ця сума була умовною, оскільки будь-яка спроба продати значну частину токенів призвела б до падіння їхньої ціни.

Ситуація загострилася, коли Меланія запустила власний мемкоїн. Це викликало паніку серед інвесторів, які почали продавати $TRUMP, щоб купити новий актив. Як результат, за годину ціна мемкоїна президента США впала з понад 70 дол до 45 дол.

Ажіотаж на ринку став ідеальним моментом для активізації реальних шахраїв. Згідно з дослідженням Global Ledger на хвилі зростання інтересу до мемкоїнів ті створили нові токени із гучними назвами, такими як Milei, Melon Musk, OFFICIAL TRUMP чи навіть Vladimir Putin, натякаючи на відомих особистостей. Щоб зробити їх привабливішими, вони почали надсилати великі обсяги цих токенів власникам $TRUMP.

Все виглядало так, ніби великі гравці ринку самі вкладаються в ці монети, що спровокувало ажіотаж серед трейдерів. Люди почали купувати токени, і їхня ціна стрімко зросла. Але як тільки активність досягла піка, шахраї швидко продали свої активи, вивівши мільйони доларів у реальні гроші.

Так, наприклад, сталося з токеном BARRON, який не має жодного зв’язку з молодшим сином Трампа Барроном. Він тимчасово досяг ринкової капіталізації в 460 млн дол., перш ніж обвалитися на 95%.

За лічені дні організатори подібних схем заробили понад 857 млн дол., підрахували у Global Ledger. Прибутки вони вивели через великі криптобіржі.

Такий вид шахрайства ще називають "pump and dump". Воно полягає у штучному підвищенні вартості активу для його продажу за завищеною ціною. Одним із її найвідоміших практиків був Джордан Белфорт, відомий як "Вовк з Волл-стріт".

Не менш цікавим є сімейний бізнес Трампів – криптовалютний проєкт World Liberty Finance. Його запуск відбувся у вересні 2024 року – наступного дня після спроби замаху на Дональда.

За кілька годин до інавгурації Трампа фонд здійснив масштабну інвестицію у криптовалюти на суму майже 113 млн дол. Станом на початок 2025 року портфель фонду зріс до 345 млн дол. Основну частину активів формують Ethereum (55%), USD Coin (15,6%) та Wrapped Bitcoin (13,3%), які майже повністю належать до мережі Ethereum.

Зрештою проєкт також викликав хвилю дискусій, оскільки критики вбачають у ньому потенційний конфлікт інтересів і ризики політичного впливу на крипторинок.