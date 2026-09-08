Не нафтою єдиною: США хочуть отримати венесуельські мінерали та золото – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне розширити доступ США до корисних копалин Венесуели, зокрема до золота.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з ходом переговорів.

Ці зусилля американців можуть відкрити венесуельський гірничодобувний сектор для інвестицій із США та надати компаніям доступ не тільки до нафти, а й до надр країни, що мають вирішальне значення для національної безпеки Штатів.

Адміністрація Трампа розглядає низку заходів для посилення участі США у гірничодобувному секторі Венесуели, зокрема можливий указ, зосереджений на критично важливих корисних копалинах.

Джерела Reuters додали, що указ ще перебуває на стадії розробки, а стратегія адміністрації щодо забезпечення доступу до корисних копалин у Венесуелі ще може змінитися.

Американські посадовці також провели зустрічі з компаніями, щоб оцінити їхню зацікавленість в інвестуванні або іншому вигляді участі у гірничодобувному секторі Венесуели.

"Ми всі уважно стежимо за ситуацією з нафтою та усвідомлюємо, що аналогічна ситуація може скластися і з критично важливими мінералами", – каже агентству керівник компанії з критичних мінералів, який зустрічався з представниками Білого дому щодо Венесуели.

Наразі потенціал надр Венесуели важко оцінити, оскільки значна частина геологічних даних є застарілою, а золоті родовища в Гірській дузі Оріноко контролюються незаконними угрупованнями.

У звіті уряду Венесуели за 2018 рік запаси країни оцінювалися в 644 тонни золота, 14,68 млрд тонн залізної руди, 321,5 млн тонн бокситів та 407,9 тис. тонн нікелю.

Однак у звіті терміни "запас" та "ресурси" вживалися синонімами, що ускладнює визначення обсягів, які можна економічно видобути.

На офіційній мапі країни за 2021 рік, складеній на основі даних 2009 року, зазначено родовища багатьох інших корисних копалин, зокрема міді, нікелю, колтану, урану та вольфраму, однак обсяги цих запасів не вказано.

Зважаючи на це, Венесуела, ймовірно, не має значних запасів рідкісноземельних елементів, які використовуються у виробництві магнітів, чипів та інших передових технологій.

Нагадаємо:

Наприкінці серпня Трамп заявив про укладення "найбільшої в історії" нафтової угоди з Венесуелою, яка надає Сполученим Штатам контроль над понад 60 мільярдами барелів її підтверджених запасів нафти.

Партнером США у столітній нафтовій концесії у Венесуелі став Алехандро Бетанкур – бізнесмен, якого американські прокурори розслідували у справі про виведення понад мільярда доларів із державної PDVSA, а федеральне розслідування проти нього зупинили.