Республіканці критикують ділові зв’язки компанії Ford з Китаєм

У середу республіканці в Конгресі приєдналися до критики компанії "Форд Мотор" щодо її ділових зв'язків із китайськими компаніями після того, як міністр транспорту Шон Даффі різко розкритикував другого за величиною автовиробника США.

Про це повідомляє Reuters.

Сенатор-республіканець Рік Скотт похвалив Даффі за те, що той "забив на сполох щодо ризикованих зв'язків "Форда" з компаніями (Комуністичної партії Китаю)".

Спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю опублікував у X коментарі компанії та повідомлення ЗМІ про ділові відносини "Ford" з китайськими фірмами під заголовком: "Ось що каже "Ford" проти того, що він робить".

Нагадаємо:

Компанія Ford Motor Co. припинить імпорт єдиної моделі, яку вона постачає до США з Китаю, перенісши виробництво позашляховиків Lincoln на свій домашній ринок.