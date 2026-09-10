У Одесі почали тестувати 5G

Київстар та Vodafone розпочинають тестування 5G в Одесі: технологія забезпечує значно вищу швидкості передачі даних порівняно з попередніми поколіннями мобільного зв'язку.

Про це повідомили пресслужби національного оператора електронних комунікацій Київстар та Vodafone Україна.

"Пілотний проєкт 5G офіційно стартував в Одесі. Разом із мобільними операторами ми просто зараз аналізуємо роботу вже запущеного обладнання в реальних умовах", – повідомили також у Міністерстві цифрової трансформації України.

Як повідомили у компанії Київстар, 5G-покриття охоплює історичний центр, Приморський бульвар, Потьомкінські сходи та прилеглу територію.

"Місто стало п'ятою локацією пілотного проєкту оператора. Від початку пілотного проєкту зв'язком п'ятого покоління уже скористалися понад 1,6 млн абонентів Київстар. Водночас щодня до 5G підключаються більш ніж 200 тис. абонентів оператора (кількість варіюється залежно від дня тижня)", – говориться у повідомленні.

Географію пілотних проєктів було визначено спільно з урядом. Наразі технологія доступна у Києві, Львові, Харкові, Бородянці та Одесі.

Сьогодні 5G від Київстар доповнює LTE там, де є потреба у розвантаженні LTE-мережі ꟷ додатковій ємності, швидкості передачі даних і можливості одночасної роботи великої кількості пристроїв.

Під час тестувань максимальна швидкість передачі даних у 5G-мережі Київстар перевищила 2,4 Гбіт/с. Наразі після відкриття доступу для усіх користувачів та зі зростанням кількості підключень середня швидкість у тестовій 5G-мережі становить 600–800 Мбіт/с, а максимальна сягає 2 Гбіт/с.

Тим часом географія покриття 5G Vodafone в Одесі охоплює Приморський бульвар, Коблевська, Соборна площа, Дерибасівська, Грецька площа, Старосінна, Привокзальна площа, Куликове поле.

Для користування 5G не потрібно підключати додаткові послуги або змінювати тарифний план.

Якщо SIM-картка та смартфон підтримують технологію 5G, а у налаштуваннях пристрою вибрано відповідний тип мережі, підключення до 5G відбудеться автоматично в зоні покриття.

Раніше Vodafone вже запустив відкрите тестування 5G у Львові, Бородянці, Харкові та в усіх адміністративних районах Києва. Одеса стала наступним етапом розвитку відкритого тестування мережі п'ятого покоління в Україні.

Протягом півроку до відкритого тестування 5G мережі Vodafone у Львові, Бородянці, Харкові та Києві долучилось більше 1,5 мільйони унікальних клієнтів.

Згідно зі статистикою мережі, максимальна зафіксована швидкість на базовій станції в реальних умовах під навантаженням досягла майже 2 Гбіт/с.

Як зазначили у міністерстві, сьогодні в Україні вже працюють 340 базових станцій 5G. Можливості надшвидкісного інтернету вже оцінили понад 3,8 мільйона унікальних абонентів.

Під час випробувань швидкість передавання даних сягає понад 1 Гбіт/с, а середні показники тримаються на рівні 600–700 Мбіт/с.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що пілотна мережа 5G запрацювала в центральній частині Києва, зокрема всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику.