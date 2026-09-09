Іран і США обмінялись найбільшою хвилею атак на морські судна з початку війни

Іран заявив у середу, що завдав удару по 10 суднах поблизу Ормузької протоки після того, як США потопили п'ять іранських нафтових танкерів. Це стало найбільшою зафіксованою хвилею взаємних атак на морські судна з обох боків з початку війни, яка триває вже шість місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Американці заявили, що за ніч знищили п'ять іранських нафтових танкерів, оприлюднивши відео, на якому видно, як судна палають перед тим, як затонути.

Центральне командування Збройних сил США назвало свої атаки відповіддю на те, що Корпус ісламської революційної гвардії Ірану двічі за останні два дні обстрілював військовий корабель ВМС США балістичними ракетами. За словами США, жоден американець не постраждав.

Вашингтон оголосив про нову політику нанесення ударів по іранських танкерах у відповідь на обстріл, що загрожує його військовим кораблям, і заявляє, що за останній тиждень було вражено 10 суден.

Іран заявив, що у відповідь обстріляв два американські кораблі та вісім танкерів. Один моряк загинув на борту танкера для перевезення нафтопродуктів "Hercules Star", який стояв на якорі біля Дубая, а ще один член екіпажу зник безвісти, повідомила компанія "Peninsula", яка фрахтувала судно.

Ці атаки спричинили стрімке зростання цін на нафту: ф'ючерси на нафту марки Brent вперше з липня перевищили позначку в 100 доларів за барель. За повідомленнями, щонайменше один моряк на борту танкера загинув, а ще один вважається зниклим безвісти.

Іран також заявив, що випустив балістичні ракети по базі, яку використовують американські війська в Йорданії. Атаки обох сторін з кінця серпня порушили місяць відносного спокою, під час якого США та Іран завдавали ударів по військових, морських та енергетичних об'єктах.

Революційна гвардія заявила, що різко посилить свою відповідь на будь-які подальші атаки, завдавши ударів по 20 цілях, якщо ворог атакує дві або три.

Іран незабаром оприлюднить карти нової, розширеної забороненої зони в морі, яка простягатиметься аж до Чабахара на крайніх околицях іранського узбережжя поблизу Пакистану, заявили в Корпусі.

Останніми днями також спостерігається ескалація бойових дій між Саудівською Аравією та хуситами в Ємені – другому театрі військових дій, який загрожує глобальним поставкам енергоносіїв із Близького Сходу.

Нагадаємо:

Центробанк Ірану неофіційно дозволив бізнесу повертати експортну виручку за допомогою криптовалют, зокрема Tether і біткоїна, щоб підтримати торгівлю в умовах американської блокади та посилення санкцій.