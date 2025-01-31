Волк из Белого дома: как Трамп заработал на криптовалютах

Первый мемкоин

Dogecoin стал известен всему миру благодаря популярному мему с собакой породы шиба-ину Getty Images

появился в 2013 году. Его создали как шутку, вдохновленную популярным мемом с собакой породы шиба-ину. Однако благодаря вирусному эффекту в соцсетях токен быстро обрел популярность и стал культовым в криптоиндустрии. По состоянию на январь 2025 года цена одного Dogecoin составляет 0,33 долл. В мае 2021 года его курс достиг максимума в 0,75 долл за токен, но это ничто по сравнению с криптовалютами, связанными с семьей Трампа.

С технической стороны создание мемкоина довольно простое. С правильными инструментами можно создать токен на блокчейне, таком как Ethereum, всего за несколько часов. На похожей блокчейн-платформе Solana и был создан токен Трампа.

Появление $TRUMP было настолько удачным, что буквально взорвало рынок. Уже в первые дни его существования рыночная капитализация мемкоина 47-го президента США превысила 12 млрд долл, а утром 20 января его стоимость выросла с фактически нуля до более 70 долл за токен.

Вместе со своим мужем криптовалюту запустила и первая леди Мелания, что повлекло падение $TRUMP более чем на 40% - до отметки 38 долл. После этого стоимость монеты начала восстанавливаться. Сейчас в обращении находится 200 млн мемкоинов Трампа, а в течение трех лет планируется выпустить до одного миллиарда, о чем указано на официальном сайте криптовалюты.

Фактически Трамп решил монетизировать свою популярность через один из самых спекулятивных типов криптовалют. И это понравилось далеко не всем представителям криптосообщества. Основной аргумент критиков - такие действия еще больше подорвут доверие к рынку, который и без того наполнен мошенническими схемами и недобросовестными игроками.

Научная сотрудница Центра блокчейн-технологий Университетского колледжа Лондона Анжела Волч назвала ситуацию позорной. "Криптосектор привел к власти человека, который своим первым шагом решил воспользоваться возможностью для обогащения в рамках этой индустрии", - отмечает исследовательница.

Но действия Трампа нельзя назвать мошенничеством, убежден заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital (владелец УП) Сергей Фурса. "Это не мошенничество, поскольку никто не скрывает, что эта криптовалюта не имеет никакой внутренней ценности, кроме имени Трампа. Но, с другой стороны, называть ее инвестиционным инструментом также нельзя," - отмечает он.

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Собеседники ЭП на крипторынке чаще всего называют две основные причины создания Трампом криптовалюты, которая носит его имя: заработок и консолидацию сторонников нестандартным для политиков способом.

Всего было создано 1 млрд монет, из которых 800 млн остаются в собственности компании Trump Organization CIC Digital, а остальные 200 млн были выпущены на рынок 17 января 2025 года во время первичного предложения.

По данным аналитиков исследовательской компании K33, эти 80% токенов не будут сразу проданы, а постепенно будут выпускаться в течение трех лет.

Несмотря на то, что Трамп заручился поддержкой лидеров американской криптоиндустрии и обещал ввести благоприятное регулирование цифровых активов, выпуск собственного мемкоина ставит под сомнение серьезность его намерений. К тому же это не первый его опыт заработка в криптомире - еще в 2022 году он заработал миллионы на выпуске NFT, где был изображен в роли супергероя.

Первый криптопрезидент

Представители криптовалютной индустрии были едва ли не самыми активными в поддержке предвыборной кампании Трампа. Кроме того, они также вложили по меньшей мере 131 млн долл в последние выборы в Конгресс, чтобы помочь избрать десятки "прокриптовалютных" законодателей.

И это неудивительно, ведь во время предвыборной кампании Трамп часто называл себя "криптопрезидентом". Интересно, в интервью Fox Business в 2021 году Трамп заявлял, что Bitcoin и криптовалюты "могут быть большой аферой" и что они "подрывают авторитет доллара". Однако теперь новоизбранный президент пообещал реализовать ряд инициатив, которые могли бы изменить регуляторную политику США в сфере виртуальных активов.

Так, одним из главных предвыборных заявлений стало обязательство уволить главу SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) Гэри Генслера, который прославился жестким подходом в регулировании криптовалют. Генслер официально ушел в отставку с должности 20 января, когда Трамп принял присягу. Новым главой ведомства стал Пол Аткинс, который и должен стать драйвером сдвига в сторону ослабления регулирования, особенно для криптовалютной индустрии.

Назначение Аткинса, по мнению Трампа, должно начать процесс реализации его следующего обещания - превратить США в мировую "криптостолицу". Главной идеей нового президента является создание благоприятной среды для криптовалют, чтобы предотвратить доминирование Китая в этой области.

Трамп также поддержал идею создания государственного Bitcoin-резерва, которую ранее предлагала сенатор Синтия Ламмис. Его цель - использование криптовалют для погашения государственного долга США. По данным BitcoinTreasuries, США уже владеют почти 200 000 BTC, которые были конфискованы у киберпреступников, или изъяты на черном рынке, и Трамп пообещал не разрешать их продажу.

Среди других обещаний Трампа - поддержка майнинговой индустрии и предотвращение инициатив по регулированию добычи криптовалют, которые продвигала администрация Джо Байдена. Он заявил о желании сделать США глобальным центром майнинга Bitcoin, что преследует как экономические, так и геополитические цели.

Наконец, Трамп анонсировал создание консультативного совета по вопросам криптовалют, который будет помогать разрабатывать регулирование рынка.

Важно понимать, что именно лишь обсуждение потенциальных решений Трампа влияет на цену Bitcoin. Ведь этот рынок очень чувствителен к новостям и заявлениям влиятельных лиц, и реакция инвесторов часто опережает фактическую реализацию политических решений.

После победы Трампа на президентских выборах США Bitcoin вырос до уровня в 89 тыс долл. Уже 5 декабря стоимость Bitcoin впервые перевищила 100 тыс долл. на фоне заявлений Трампа, что Пол Аткинс займет должность главы SEC. Кроме того, его победа способствовала росту Dogecoin на 152%.

В то же время запуск собственного мемкоина Трампом и его супругой вызвал критику. Дэн Хьюз, представитель криптокомпании Radix, считает, что подобные инициативы могут подорвать доверие к рынку, поскольку "популярность и манипуляции ликвидностью могут стать важнее фундаментальной ценности проектов".

<В конце концов в инвестиционной компании Conotoxia