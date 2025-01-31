Волк из Белого дома: как Трамп заработал на криптовалютах
Республиканец не удержался от соблазна заработать на своей популярности использовав для этого рынок криптовалют. Кто выиграл, а кто проиграл от этого?
Вечер 18 января 2025 года, Вашингтон, округ Колумбия. За несколько дней до инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа более 1,5 тысячи криптопредпринимателей собрались в одном из исторических зданий города, чтобы отпраздновать победу республиканца.
После лет напряженных отношений с вашингтонскими политиками и регуляторами, руководители и руководительницы криптовалютных компаний, одетые в смокинги и вечерние платья, наслаждались изысканными коктейлями и миниатюрными роллами с лобстерами на первом в истории "Криптобале". Атмосферу тогда дополняли выступления звезд хип-хопа - Snoop Dogg, Rick Ross и Soulja Boy.
Праздничное настроение, ощущение триумфа и вера в светлое будущее криптоиндустрии неожиданно прервались из-за сообщения в социальных сетях от Трампа о запуске собственной криптовалюты под названием $TRUMP. Позже его жена Мелания также объявила, что запустила монету названную ее именем.
Представителей индустрии шокировало даже не то, что новоизбранный президент запустил собственную криптовалюту, а то, что пошел самым простым путем - запустив мемокоины, стоимость которых зависит исключительно от "хайпа".
Своим решением заработать в период своей наибольшей популярности, Трамп открыл "ящик Пандоры". Новая модель запуска токенов, которые связаны с политическими деятелями и знаменитостями, может привести к банкротствам многочисленных желающих быстро заработать деньги.
Почему решение 47-ого президента США стать частью крипторынка так разозлило его участников?
Спритність рук и никакого мошенничества
Запуск собственных монет новоизбранным президентом США и его женой удивил многих. А тот факт, что его команда выбрала именно модель мемкоина, создал впечатление, будто Трамп просто хочет быстро заработать деньги, пока весь мир несколько дней будет говорить только о нем.
В отличие от Bitcoin, который имеет собственный блокчейн (Bitcoin blockchain) и сеть майнеров для обеспечения его стабильности, стоимость мемкоинов в значительной степени определяется популярностью в социальных сетях, трендами и активностью сообщества, а не техническими или политическими факторами.
Такие монеты как $TRUMP чаще всего являются реакцией на определенное культурное явление или даже шутку в соцсетях. Их цена базируется на хайпе, вирусном распространении и поддержке знаменитостей и напрямую зависит от популярности персонажа или темы, с которой они связаны. В большинстве случаев мемокоины не имеют реального применения.
Первый мемкоин Dogecoin появился в 2013 году. Его создали как шутку, вдохновленную популярным мемом с собакой породы шиба-ину. Однако благодаря вирусному эффекту в соцсетях токен быстро обрел популярность и стал культовым в криптоиндустрии. По состоянию на январь 2025 года цена одного Dogecoin составляет 0,33 долл. В мае 2021 года его курс достиг максимума в 0,75 долл за токен, но это ничто по сравнению с криптовалютами, связанными с семьей Трампа.
С технической стороны создание мемкоина довольно простое. С правильными инструментами можно создать токен на блокчейне, таком как Ethereum, всего за несколько часов. На похожей блокчейн-платформе Solana и был создан токен Трампа.
Появление $TRUMP было настолько удачным, что буквально взорвало рынок. Уже в первые дни его существования рыночная капитализация мемкоина 47-го президента США превысила 12 млрд долл, а утром 20 января его стоимость выросла с фактически нуля до более 70 долл за токен.
Вместе со своим мужем криптовалюту запустила и первая леди Мелания, что повлекло падение $TRUMP более чем на 40% - до отметки 38 долл. После этого стоимость монеты начала восстанавливаться. Сейчас в обращении находится 200 млн мемкоинов Трампа, а в течение трех лет планируется выпустить до одного миллиарда, о чем указано на официальном сайте криптовалюты.
Фактически Трамп решил монетизировать свою популярность через один из самых спекулятивных типов криптовалют. И это понравилось далеко не всем представителям криптосообщества. Основной аргумент критиков - такие действия еще больше подорвут доверие к рынку, который и без того наполнен мошенническими схемами и недобросовестными игроками.
Научная сотрудница Центра блокчейн-технологий Университетского колледжа Лондона Анжела Волч назвала ситуацию позорной. "Криптосектор привел к власти человека, который своим первым шагом решил воспользоваться возможностью для обогащения в рамках этой индустрии", - отмечает исследовательница.
Но действия Трампа нельзя назвать мошенничеством, убежден заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital (владелец УП) Сергей Фурса. "Это не мошенничество, поскольку никто не скрывает, что эта криптовалюта не имеет никакой внутренней ценности, кроме имени Трампа. Но, с другой стороны, называть ее инвестиционным инструментом также нельзя," - отмечает он.
Собеседники ЭП на крипторынке чаще всего называют две основные причины создания Трампом криптовалюты, которая носит его имя: заработок и консолидацию сторонников нестандартным для политиков способом.
Всего было создано 1 млрд монет, из которых 800 млн остаются в собственности компании Trump Organization CIC Digital, а остальные 200 млн были выпущены на рынок 17 января 2025 года во время первичного предложения.
По данным аналитиков исследовательской компании K33, эти 80% токенов не будут сразу проданы, а постепенно будут выпускаться в течение трех лет.
Несмотря на то, что Трамп заручился поддержкой лидеров американской криптоиндустрии и обещал ввести благоприятное регулирование цифровых активов, выпуск собственного мемкоина ставит под сомнение серьезность его намерений. К тому же это не первый его опыт заработка в криптомире - еще в 2022 году он заработал миллионы на выпуске NFT, где был изображен в роли супергероя.
Первый криптопрезидент
Представители криптовалютной индустрии были едва ли не самыми активными в поддержке предвыборной кампании Трампа. Кроме того, они также вложили по меньшей мере 131 млн долл в последние выборы в Конгресс, чтобы помочь избрать десятки "прокриптовалютных" законодателей.
И это неудивительно, ведь во время предвыборной кампании Трамп часто называл себя "криптопрезидентом". Интересно, в интервью Fox Business в 2021 году Трамп заявлял, что Bitcoin и криптовалюты "могут быть большой аферой" и что они "подрывают авторитет доллара". Однако теперь новоизбранный президент пообещал реализовать ряд инициатив, которые могли бы изменить регуляторную политику США в сфере виртуальных активов.
Так, одним из главных предвыборных заявлений стало обязательство уволить главу SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) Гэри Генслера, который прославился жестким подходом в регулировании криптовалют. Генслер официально ушел в отставку с должности 20 января, когда Трамп принял присягу. Новым главой ведомства стал Пол Аткинс, который и должен стать драйвером сдвига в сторону ослабления регулирования, особенно для криптовалютной индустрии.
Назначение Аткинса, по мнению Трампа, должно начать процесс реализации его следующего обещания - превратить США в мировую "криптостолицу". Главной идеей нового президента является создание благоприятной среды для криптовалют, чтобы предотвратить доминирование Китая в этой области.
Трамп также поддержал идею создания государственного Bitcoin-резерва, которую ранее предлагала сенатор Синтия Ламмис. Его цель - использование криптовалют для погашения государственного долга США. По данным BitcoinTreasuries, США уже владеют почти 200 000 BTC, которые были конфискованы у киберпреступников, или изъяты на черном рынке, и Трамп пообещал не разрешать их продажу.
Среди других обещаний Трампа - поддержка майнинговой индустрии и предотвращение инициатив по регулированию добычи криптовалют, которые продвигала администрация Джо Байдена. Он заявил о желании сделать США глобальным центром майнинга Bitcoin, что преследует как экономические, так и геополитические цели.
Наконец, Трамп анонсировал создание консультативного совета по вопросам криптовалют, который будет помогать разрабатывать регулирование рынка.
Важно понимать, что именно лишь обсуждение потенциальных решений Трампа влияет на цену Bitcoin. Ведь этот рынок очень чувствителен к новостям и заявлениям влиятельных лиц, и реакция инвесторов часто опережает фактическую реализацию политических решений.
После победы Трампа на президентских выборах США Bitcoin вырос до уровня в 89 тыс долл. Уже 5 декабря стоимость Bitcoin впервые перевищила 100 тыс долл. на фоне заявлений Трампа, что Пол Аткинс займет должность главы SEC. Кроме того, его победа способствовала росту Dogecoin на 152%.
В то же время запуск собственного мемкоина Трампом и его супругой вызвал критику. Дэн Хьюз, представитель криптокомпании Radix, считает, что подобные инициативы могут подорвать доверие к рынку, поскольку "популярность и манипуляции ликвидностью могут стать важнее фундаментальной ценности проектов".
<В конце концов в инвестиционной компании Conotoxiaсчитают, что введение этих монет за несколько дней до инаугурации президента вызывает беспокойство относительно потенциального конфликта интересов и может подорвать достоинство президента и первой леди.
Родинственный бизнес и скам
В первые дни торгов $TRUMP демонстрировал впечатляющий рост. Тогда многие неопытные инвесторы и новички, читая новости, переживали так называемый эффект упущенной возможности. Это такой психологический феномен, когда человек испытывает страх упустить выгодную возможность или остаться в стороне от важных событий. Этот эффект особенно распространен в инвестировании, криптовалютах, биржевой торговле и бизнесе.
Команда, контролирующая большинство токенов $TRUMP, во главе с CIC Digital, в течение дня владела активами, номинальная стоимость которых на бумаге достигала 51 млрд долл. Однако эта сумма была условной, поскольку любая попытка продать значительную часть токенов привела бы к падению их цены.
Ситуация обострилась, когда Мелания запустила собственный мемкоин. Это вызвало панику среди инвесторов, которые начали продавать $TRUMP, чтобы купить новый актив. Как результат, за час цена мемкоина президента США упала с более 70 долл до 45 долл.Ажиотаж на рынке стал идеальным моментом для активизации реальных мошенников. Согласно исследованию Global Ledger на волне роста интереса к мемкоинам те создали новые токены с громкими названиями, такими как Milei, Melon Musk, OFFICIAL TRUMP или даже Vladimir Putin, намекая на известных личностей. Чтобы сделать их более привлекательными, они начали отправлять большие объемы этих токенов владельцам $TRUMP.
Все выглядело так, будто крупные игроки рынка сами вкладываются в эти монеты, что спровоцировало ажиотаж среди трейдеров. Люди начали покупать токены, и их цена стремительно выросла. Но как только активность достигла пика, мошенники быстро продали свои активы, выведя миллионы долларов в реальные деньги.
Так, например, произошло с токеном BARRON, который не имеет никакой связи с младшим сыном Трампа Барроном. Он временно достиг рыночной капитализации в 460 млн долл., прежде чем обвалиться на 95%.
За считанные дни организаторы подобных схем заработали более 857 млн долл., подсчитали в Global Ledger. Прибыль они вывели через крупные криптобиржи.
Такой вид мошенничества еще называют "pump and dump". Оно заключается в искусственном повышении стоимости актива для его продажи по завышенной цене. Одним из ее самых известных практиков был Джордан Белфорт, известный как "Волк с Уолл-стрит".
Не менее интересен семейный бизнес Трампов - криптовалютный проект World Liberty Finance. Его запуск состоялся в сентябре 2024 года - на следующий день после попытки покушения на Дональда.
За несколько часов до инаугурации Трампа фонд осуществил масштабную инвестицию в криптовалюты на сумму почти 113 млн долл. По состоянию на начало 2025 года портфель фонда вырос до 345 млн долл. Основную часть активов формируют Ethereum (55%), USD Coin (15,6%) и Wrapped Bitcoin (13,3%), которые почти полностью относятся к сети Ethereum.
В итоге проект также вызвал волну дискуссий, поскольку критики усматривают в нем потенциальный конфликт интересов и риски политического влияния на крипторынок.