Ціна за Bitcoin вперше перевищила 100 тисяч доларів

Вартість біткоіна вперше перевищила 100 тисяч доларів США в четвер після того, як інвестори зробили ставку на нові оголошення щодо номінацій у наступній адміністрації США.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що після того, як зранку четверга в Азії його вартість перевищила 100 тисяч доларів, незабаром біткоін зріс до понад 103 тисяч доларів і, за останньою інформацією, становив 103 335 доларів.

За цей рік біткоін набрав у ціні більше ніж удвічі.

Найбільший стрибок стався за чотири тижні після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, а також низки законодавців, які виступають за посилення позицій криптовалюти. За цей період його вартість збільшилася на понад 50%.

У середу Трамп заявив, що запропонує Пола Аткінса керувати Комісією з питань цінних паперів і бірж США.

Аткінс, колишній комісар цієї Комісії, був безпосередньо долучений до «криптовалютної політики» як співголова Token Alliance, що працює над «розробкою найкращих практик для емісії цифрових активів і торгових платформ». Тож, на ринку криптовалюти призначення Аткінса оцінили як позитивний знак.

Нагадаємо:

У кінці листопада Bitcoin зазнав найдовшої серії втрат з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах у США, після того, як невдалий запуск на рівні 100 000 дол охолодив спекулятивний запал, викликаний прихильністю новообраного президента до криптовалют.