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США запровадили 36 санкцій, щоб приземлити авіацію Ірану

Артур Крижний — 8 вересня, 18:15
США запровадили 36 санкцій, щоб приземлити авіацію Ірану
Фото: Getty Images

Сполучені Штати запровадили 36 нових санкцій проти авіаційного сектору Ірану та пов'язаних із ним компаній.

Про це пише агентство Reuters.

У Міністерстві фінансів США заявили, що обмеження мають приземлити Mahan Air та інші іранські авіакомпанії.

Санкції також спрямували проти підставних компаній, іноземних посередників і схем перевалки вантажів, через які Іран отримує літаки американського виробництва та чутливі технології.

До санкційного переліку потрапили компанії з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які, за твердженням Мінфіну США, допомагали Тегерану здійснювати такі закупівлі.

Американським фінансовим установам рекомендували повідомляти про закупівельні мережі, що підтримують авіаційну галузь Ірану.

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Нагадаємо:

У серпні ціни на нафту зросли після зриву переговорів США та Ірану щодо Ормузької протоки.

У травні Іран почав використовувати старі танкери як нафтосховища через блокаду США.

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США

США запровадили 36 санкцій, щоб приземлити авіацію Ірану
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