Російський Сбербанк планує спільні дослідження з Китаєм після прориву ШІ DeepSeek

Сбербанк, найбільший банк Росії, планує співпрацювати з китайськими дослідниками у сфері штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Це рішення ухвалили після того, як китайська компанія DeepSeek створила потужну модель ШІ значно дешевше, ніж американські розробники.

"У Сбербанку багато вчених. Через них ми плануємо проводити спільні дослідницькі проекти з дослідниками з Китаю", – заявив перший заступник голови правління банку Олександр Ведяхін.

Наразі подробиці про спільні ініціативи не розголошують, але аналітики припускають, що вони можуть стосуватися як розробки великих мовних моделей, так і застосування ШІ у фінансовій сфері.

Нагадаємо:

Австралія заборонила DeepSeek AI в усіх державних системах і пристроях, ставши однією з перших країн, які вжили заходів проти китайського стартапу, що потряс світові ринки цього року.

Італійський орган із захисту даних наказав DeepSeek заблокувати свого чат-бота в країні після того, як стартап не зміг усунути занепокоєння регулятора щодо своєї політики конфіденційності.

Китайський стартап DeepSeek, який пропонує доступніші рішення у сфері штучного інтелекту та використовує відкритий код, може суттєво вплинути на глобальний ринок ШІ.

Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технології китайського ШІ-cтартапу DeepSeek, посилаючись на міркування безпеки.

500 найбагатших людей світу за понеділок втратили загалом $108 мільярдів на тлі обвалу акцій технологічного сектору, який викликали новини про китайського розробника штучного інтелекту DeepSeek.