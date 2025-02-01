Тайвань заборонив усім державним установам використовувати DeepSeek

Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технології китайського ШІ-cтартапу DeepSeek, посилаючись на міркування безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg.

У січні DeepSeek випустила нову платформу штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, викликаючи тривогу на міжнародному рівні своєю конкурентоспроможністю з провідними світовими AI-ботами.

Модель DeepSeek була розроблена і, схоже, навчена за частку вартості платформ конкурентів, що свідчить про те, що просунуті додатки зі штучним інтелектом можна створювати без величезних інвестицій в апаратне забезпечення.

Безкоштовний однойменний додаток компанії також завоював популярність у всьому світі, очоливши рейтинги мобільних завантажень у багатьох країнах.

Але на шляху зростання DeepSeek вже з'являються перешкоди, оскільки уряди та бізнес розглядають його потенційні наслідки для кібербезпеки та можливість того, що дані та інша інформація, зібрана компанією з Ханчжоу, можуть бути передані уряду Китаю.

Міністерство цифрових технологій Тайваню заявило, що жодна офіційна або конфіденційна інформація не повинна використовуватися для запитів до DeepSeek, враховуючи його китайське походження. «Це продукт, який загрожує національній інформаційній безпеці», - йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час зустрічі в Білому домі в п'ятницю 31 січня обговорили китайську модель ШІ DeepSeek, яка кинула виклик домінуванню США у секторі.