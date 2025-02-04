Австралія заборонила DeepSeek для уряду з міркувань безпеки

Австралія заборонила DeepSeek AI в усіх державних системах і пристроях, ставши однією з перших країн, які вжили заходів проти китайського стартапу, що потряс світові ринки цього року.

Про це пише Bloomberg.

Міністр внутрішніх справ Тоні Берк заявив, що всі продукти, програми та послуги DeepSeek будуть негайно вилучені з урядових систем з міркувань національної безпеки.

За його словами, оцінка загроз, проведена розвідувальними службами країни, показала, що ця технологія становить неприйнятний ризик.

"ШІ - це технологія, сповнена потенціалу і можливостей, але уряд без вагань діятиме, коли наші відомства виявлять ризик для національної безпеки", - сказав Берк у своїй заяві.

Випереджаючи будь-яку критику щодо дій Австралії проти цього додатку лише через його китайське походження, він додав, що підхід уряду був "орієнтований на конкретну країну і зосереджений на ризику для австралійського уряду і наших активів".

Заходи не поширюються на особисті пристрої приватних осіб, але Берк у своїй заяві закликав усіх австралійців замислитися над тим, як їхні дані використовуються в Інтернеті.

Нагадаємо:

Італійський орган із захисту даних наказав DeepSeek заблокувати свого чат-бота в країні після того, як стартап не зміг усунути занепокоєння регулятора щодо своєї політики конфіденційності.

Китайський стартап DeepSeek, який пропонує доступніші рішення у сфері штучного інтелекту та використовує відкритий код, може суттєво вплинути на глобальний ринок ШІ.

Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технології китайського ШІ-cтартапу DeepSeek, посилаючись на міркування безпеки.

500 найбагатших людей світу за понеділок втратили загалом $108 мільярдів на тлі обвалу акцій технологічного сектору, який викликали новини про китайського розробника штучного інтелекту DeepSeek.