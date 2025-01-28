Найбагатші люди світу втратили $108 мільярдів через обвал акцій на тлі новин про DeepSeek

500 найбагатших людей світу за понеділок втратили загалом $108 мільярдів на тлі обвалу акцій технологічного сектору, який викликали новини про китайського розробника штучного інтелекту DeepSeek.

Про це пише агентство Bloomberg.

Мільярдери, чиї статки пов’язані зі штучним інтелектом, зазнали найбільших втрат.

Зокрема, статки засновника Nvidia зменшилися на $20,1 мільярда (падіння на 20%), тоді як співзасновник Oracle Ларрі Еллісон втратив $22,6 мільярда — найбільше в абсолютних цифрах, але це становить лише 12% його капіталу. Засновник Dell Майкл Делл втратив $13 мільярдів, а співзасновник Binance Чанпен Чжао — $12,1 мільярда.

Загалом технологічні магнати втратили $94 мільярди, що складає близько 85% загального падіння індексу мільярдерів Bloomberg. Індекс Nasdaq Composite знизився на 3,1%, а S&P 500 — на 1,5%.

Китайська компанія DeepSeek, що базується в Ханчжоу, з 2023 року займається розробкою моделей штучного інтелекту.

Однак увагу західних інвесторів вона привернула лише минулими вихідними, коли її безкоштовний додаток-чатбот DeepSeek R1 очолив рейтинги завантажень у всьому світі.

Вихід DeepSeek на ринок став несподіванкою для галузі. Компанія заявила, що витратила лише $5,6 мільйона на розробку свого продукту, що кидає виклик уявленню Кремнієвої долини про необхідність великих інвестицій для створення потужних моделей штучного інтелекту.

Це серйозно вдарило по мільярдерах, чиї статки пов’язані з ланцюгом постачання західного ШІ, що був головним рушієм фондового ринку останні два роки.

Нагадаємо:

Акції технологічних компаній США значно зменшилися під час передторгової сесії через прорив китайського стартапу DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

Китайський стартап DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, в понеділок обвалив світові акції технологічних компаній, поставивши під сумнів технологічне домінування Америки.

ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок випередив конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним додатком, доступним в Apple App Store в США.

Китайський технологічний стартап DeepSeek повідомив, що в понеділок 27 січня компанія зазнала кібератаки, через яку користувачі не могли зареєструватися на сайті.