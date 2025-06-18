Найбільший банк РФ попереджає: рубль переоцінений, економіка сповільниться

Перший заступник голови Сбербанку Олександр Ведяхін заявив, що економіка Росії може надто охолонути й надовго втратити здатність до зростання.

Про це пише Reuters.

Російська економіка може зіштовхнутися з довготривалим спадом через високі процентні ставки, попередив в інтерв’ю виданню перший заступник голови правління Сбербанку Олександр Ведяхін. На його думку, ставки понад 20% стримують інвестиції та зростання ВВП.

Ведяхін прогнозує економічне зростання Росії у 2025 році на рівні 1–2%, що нижче урядових очікувань у 2,5%. Щоб уникнути подальшого сповільнення, регулятор повинен знизити ставку до рівня нижче 15%, наголосив він.

За його словами, реальні інвестиції відновляться лише тоді, коли ставка опуститься до 12–14%. Водночас Ведяхін заявив, що рубль нині переоцінений і мав би перебувати у діапазоні 90–95 за долар, з огляду на ситуацію з нафтою та експортом.

Попри економічний тиск, Сбербанк очікує зростання корпоративного кредитування на 9–11% у 2025 році. Водночас банк змушений був реструктурувати частину позик, переважно у секторі нерухомості. За словами Ведяхіна, складнощі виникли переважно у неефективних компаній, які не створили резерву в кращі часи.

Нагадаємо:

Темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися.

Російський Фонд національного добробуту може повністю вичерпатися в 2026 році, якщо нафта залишатиметься дешевою, а рубль — міцним, прогнозують економісти РАНХіГС та Інституту Гайдара.

Курс російського рубля у четвер суттєво виріс, перетнувши позначку 78 за долар та оновивши дворічний максимум.