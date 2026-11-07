У США вважають, що очільник Nvidia мав романтичні стосунки з агенткою Китаю

Уряд США вважає, що генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан мав романтичні стосунки з китаянкою, яку завербували для шпигунства на користь головної розвідувальної служби Китаю.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Як повідомили джерела FT, на початку цього року американські чиновники склали службову записку на основі інформації, отриманої американськими спецслужбами, в якій зазначалося, що Хуан мав романтичні стосунки з Алісою Хуан, керівницею компанії Megaspeed — сінгапурського клієнта американського виробника мікросхем.

За словами цих джерел, американські спецслужби вважають, що Аліса Хуан була завербована як шпигунка розвідувальною службою Міністерства державної безпеки Китаю.

Меморандум було передано невеликій групі високопоставлених урядовців США незадовго до того, як президент Дональд Трамп вирушив до Пекіна на саміт із Сі Цзіньпіном. Білий дім та ЦРУ відмовилися від коментарів.

У соціальних мережах поширюються фотографії та відео, на яких Хуан зображений разом із керівницею компанії "Megaspeed".

Компанія Nvidia відмовилася коментувати урядову записку та твердження про те, що її генеральний директор мав романтичні стосунки з Алісою Хуан. Раніше компанія заявляла, що він щороку зустрічається з "тисячами керівників компаній-клієнтів".

Компанія Megaspeed потрапила під пильну увагу американських органів через підозру у контрабанді сучасних мікросхем Nvidia до Китаю з порушенням експортного контролю США. Раніше компанія Nvidia розпочала внутрішнє розслідування цих звинувачень, але дійшла висновку, що доказів правопорушень немає.

Інформація про службову записку з'явилася на наступний день після того, як республіканці попросили гендиректора Nvidia з'явитися на закритому засіданні комітетів Палати представників з питань Китаю щодо публікації в "New York Times", в якій йшлося про те, що американська розвідка дійшла висновку, що він був об'єктом китайської шпигунської операції.

Нагадаємо:

Компанія Nvidia зобов'язала своїх партнерів, які займаються дата-центрами, скоротити обсяг послуг, що надаються китайським клієнтам.