Китайський DeepSeek дає компаніям з Європи шанс скоротити відставання у сфері штучного інтелекту — Reuters

Китайський стартап DeepSeek, який пропонує доступніші рішення у сфері штучного інтелекту та використовує відкритий код, може суттєво вплинути на глобальний ринок ШІ.

Про це повідомляє Reuters.

Поява DeepSeek змінює технологічний ландшафт, надаючи компаніям доступ до передових ШІ-рішень за значно нижчою ціною. Це може змусити конкурентів вдосконалювати власні моделі та переглядати цінову політику.

"Я отримав пропозицію від DeepSeek, яка була в п'ять разів нижчою за їхні реальні ціни. Я заощаджую багато грошей, а користувачі не бачать жодної різниці", - каже керівник німецького стартапу Novo AI Гемант Мандапаті.

Європейські технологічні компанії стикаються з викликами у впровадженні новітніх ШІ-технологій через менший доступ до фінансування порівняно з американськими конкурентами.

За даними PitchBook, у 2024 році венчурні капіталісти інвестували майже $100 млрд у компанії зі штучного інтелекту в США порівняно з приблизно $15,8 млрд у Європі.

"Це значний крок вперед у демократизації ШІ та вирівнюванні ігрового поля з технологічними гігантами", - сказала комерційна директорка британської компанії NetMind.AI Сіна Реджал.

За оцінками аналітиків Bernstein, ціна DeepSeek у 20-40 разів дешевша за аналогічні моделі від OpenAI.

Нагадаємо:

Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технології китайського ШІ-cтартапу DeepSeek, посилаючись на міркування безпеки.

Президент США Дональд Трамп і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час зустрічі в Білому домі в п'ятницю 31 січня обговорили китайську модель ШІ DeepSeek, яка кинула виклик домінуванню США у секторі.