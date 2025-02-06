Российский Сбербанк планирует совместные исследования с Китаем после прорыва ИИ DeepSeek

Сбербанк, крупнейший банк России, планирует сотрудничать с китайскими исследователями в сфере искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

Это решение приняли после того, как китайская компания DeepSeek создала мощную модель ИИ значительно дешевле, чем американские разработчики.

"В Сбербанке много ученых. Через них мы планируем проводить совместные исследовательские проекты с исследователями из Китая", - заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

Пока подробности о совместных инициативах не разглашаются, но аналитики предполагают, что они могут касаться как разработки крупных языковых моделей, так и применения ИИ в финансовой сфере.

Напомним:

Австралия запретила DeepSeek AI во всех государственных системах и устройствах, став одной из первых стран, принявших меры против китайского стартапа, потрясшего мировые рынки в этом году.

Итальянский орган по защите данных приказал DeepSeek заблокировать своего чат-бота в стране после того, как стартап не смог устранить беспокойство регулятора относительно своей политики конфиденциальности.

Китайский стартап DeepSeek, который предлагает более доступные решения в сфере искусственного интеллекта и использует открытый код, может существенно повлиять на глобальный рынок ИИ.

Тайвань запретил всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологии китайского ИИ-стартапа DeepSeek, ссылаясь на соображения безопасности.

500 богатейших людей мира за понедельник потеряли в общей сложности $108 миллиардов на фоне обвала акций технологического сектора, который вызвали новости о китайском разработчике искусственного интеллекта DeepSeek.