В Італії заблокували китайський ШІ-додаток DeepSeek: причина

Італійський орган із захисту даних наказав DeepSeek заблокувати свого чат-бота в країні після того, як стартап не зміг усунути занепокоєння регулятора щодо своєї політики конфіденційності.

Про це пише Reuters.

Цього тижня наглядовий орган поставив DeepSeek питання про використання персональних даних, зокрема, про те, які персональні дані збираються, з яких джерел, для яких цілей, на якій правовій основі і чи зберігаються вони в Китаї.

Розпорядження, спрямоване на захист даних італійських користувачів, з'явилося після того, як китайські компанії, які постачають сервіс чат-ботів DeepSeek, надали інформацію, яка "була визнана абсолютно недостатньою".

Регулятори даних в Ірландії та Франції також ставлять DeepSeek під сумнів через політику конфіденційності її чат-бота.

Нагадаємо:

Китайський стартап DeepSeek, який пропонує доступніші рішення у сфері штучного інтелекту та використовує відкритий код, може суттєво вплинути на глобальний ринок ШІ.

Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технології китайського ШІ-cтартапу DeepSeek, посилаючись на міркування безпеки.

500 найбагатших людей світу за понеділок втратили загалом $108 мільярдів на тлі обвалу акцій технологічного сектору, який викликали новини про китайського розробника штучного інтелекту DeepSeek.