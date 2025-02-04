Австралия запретила DeepSeek для правительства из соображений безопасности

Австралия запретила DeepSeek AI во всех государственных системах и устройствах, став одной из первых стран, принявших меры против китайского стартапа, потрясшего мировые рынки в этом году.

Об этом пишет Bloomberg.

Министр внутренних дел Тони Берк заявил, что все продукты, программы и услуги DeepSeek будут немедленно изъяты из правительственных систем по соображениям национальной безопасности.

По его словам, оценка угроз, проведенная разведывательными службами страны, показала, что эта технология представляет неприемлемый риск.

"ИИ - это технология, полная потенциала и возможностей, но правительство без колебаний будет действовать, когда наши ведомства обнаружат риск для национальной безопасности", - сказал Берк в своем заявлении.

Опережая любую критику в отношении действий Австралии против этого приложения только из-за его китайского происхождения, он добавил, что подход правительства был "ориентирован на конкретную страну и сосредоточен на риске для австралийского правительства и наших активов".

Меры не распространяются на личные устройства частных лиц, но Берк в своем заявлении призвал всех австралийцев задуматься над тем, как их данные используются в Интернете.

Напомним:

<Итальянский орган по защите данных приказал DeepSeek заблокировать своего чат-бота в стране после того, как стартап не смог устранить беспокойство регулятора относительно своей политики конфиденциальности.

Китайский стартап DeepSeek, который предлагает более доступные решения в сфере искусственного интеллекта и использует открытый код, может существенно повлиять на глобальный рынок ИИ.

Тайвань запретил всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологии китайского ИИ-стартапа DeepSeek, ссылаясь на соображения безопасности.

500 богатейших людей мира за понедельник потеряли в общей сложности $108 миллиардов на фоне обвала акций технологического сектора, который вызвали новости о китайском разработчике искусственного интеллекта DeepSeek.