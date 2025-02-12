Китайська Baidu випустить нову ШІ-модель, що кине виклик OpenAI

Китайський технологічний гігант Baidu готує оновлену версію своєї ШІ-моделі Ernie 5.0, яка має вийти у другій половині 2025 року.

Про це пише CNBC.

Компанія прагне посилити свої позиції на глобальному ринку штучного інтелекту, де домінують OpenAI та інші західні розробники.

Очікується, що Ernie 5.0 отримає значні покращення у сфері мультимодальності. Нова модель зможе аналізувати та комбінувати текст, відео, зображення й аудіо, перетворюючи один формат в інший.

Модель Ernie від Baidu вже підтримує інтеграцію генеративного ШІ в низку споживчих і бізнес-продуктів компанії, включаючи хмарні сховища і створення контенту.

Baidu була першою великою китайською технологічною компанією, яка запустила чат-бота Ernie, схожого на ChatGPT, у березні 2023 року. Але, попри початковий імпульс, продукт був затьмарений іншими китайськими чат-ботами зі штучним інтелектом від стартапів та великих технологічних компаній, таких як Alibaba та ByteDance.

Генеральний директор Baidu Робін Лі під час виступу на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї заявив, що витрати на експлуатацію ШІ-моделей можуть суттєво знизитися: "Якщо собівартість зменшиться у 10 разів, це значно підвищить продуктивність".

Нагадаємо:

Індекс китайських технологічних акцій за останній місяць зріс на 25%, увійшовши в фазу "бичачого ринку" після прориву DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

Китайський стартап DeepSeek, який пропонує доступніші рішення у сфері штучного інтелекту та використовує відкритий код, може суттєво вплинути на глобальний ринок ШІ.

Президент США Дональд Трамп і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час зустрічі в Білому домі в п'ятницю 31 січня обговорили китайську модель ШІ DeepSeek, яка кинула виклик домінуванню США у секторі.