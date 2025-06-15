Amazon планує інвестувати 13 мільярдів доларів у центри обробки даних в Австралії

Протягом 2025-2029 років американська компанія Amazon планує інвестує 20 мільярдів австралійських доларів (майже 13 млрд дол. США) у розширення, експлуатацію та обслуговування інфраструктури своїх центрів обробки даних в Австралії.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Amazon.

Це рішення має на меті зміцнити можливості країни в галузі штучного інтелекту.

"Ця інвестиція є найбільшим глобальним технологічним зобов'язанням Amazon в Австралії, фінансування спрямоване на нові серверні потужності та підтримку генеративних робочих навантажень штучного інтелекту", - пише агентство.

Крім цього, Amazon також інвестує у три нові сонячні електростанції у Вікторії та Квінсленді (Австралія) для підтримки розширеної інфраструктури, пише Bloomberg.

Нагадаємо:

Компанія Amazon заявила, що планує вкласти щонайменше 20 мільярдів доларів у штат Пенсильванія для розбудови інфраструктури дата-центрів, що доповнює мільярдні інвестиції, які техногігант уже спрямовує на розвиток штучного інтелекту.