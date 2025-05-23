ШІ та вибір професії: практичний експеримент у форматі подкасту

Штучний інтелект стає частиною щоденних рішень – і це вже не просто "про користувацький досвід", а про глибші речі: розуміння людини її вибір, вподобання. Ще кілька років тому CEO OpenAI натякав, що ШІ впливатиме на життя кожної людини, а сьогодні ми бачимо, як саме.

Одне з найважливіших рішень, яке людина ухвалює в молодому віці, – це вибір професії. У травні тисячі українських школярів закінчують навчання та готуються до вступної кампанії. Тому питання "ким бути?" постає особливо гостро.

Складність цього вибору давно виходить за межі підліткового віку. За даними дослідження 2024 року, 63% українців задумувалися про зміну професії, що свідчить: орієнтуватися у своїх навичках і бажаннях важко будь-кому.

У новому випуску подкасту "ШІлософія" ведучі Христина Головко, Ігор Пилипів та AI-асистент Gemini разом із Поліною, студенткою Української академії лідерства, досліджують, чи може ШІ допомогти обрати майбутній фах.

У фокусі епізоду:

Як ШІ аналізує інтереси, схильності й пропонує напрямки розвитку

Як виглядає процес кар’єрної орієнтації у форматі діалогу з машиною

Чи може ШІ замінити або доповнити класичні поради вчителів і батьків

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