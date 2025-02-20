ЄС хоче обговорити зниження мит на авто з США, щоб уникнути торгового конфлікту з Трампом

Європейський Союз заявив про готовність знизити мита на автомобілі та інші товари, щоб запобігти ескалації торгового конфлікту зі США.

Про це пише Bloomberg.

"Зниження тарифів, навіть їхнє повне скасування на промислову продукцію – це те, що ми готові обговорювати. У тому числі ми відкриті до перегляду тарифів на автомобілі", – заявив комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович.

Він прибув до США для переговорів з американською торговою командою. Серед його співрозмовників – міністр торгівлі Говард Лутнік, призначений торговий представник Джеймісон Грір і головний економічний радник президента Кевін Хассет.

Шефчович підкреслив, що Брюссель не хоче загострення конфлікту. "Якщо США реалізують погрози Трампа, у нас не залишиться вибору, окрім як відповісти рішуче і швидко. Але ми сподіваємося уникнути цього сценарію", – наголосив він.

Президент США Дональд Трамп анонсував 25% мита на сталь та алюміній із 12 березня, а також інші обмеження. Окремо він запропонував підвищити податки на імпортні автомобілі, особливо з Європи. За його словами, американські машини обкладаються в ЄС митом у 10%, тоді як європейські в США – лише 2,5%.

Європейська комісія підтвердила, що поки не робила конкретних пропозицій щодо зниження мит.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження 25% мит на імпорт автомобілів, ліків і мікрочипів до США, анонсуючи новий етап загострення торговельної війни.

Європейський Союз заявив, що поки не робив жодних конкретних пропозицій щодо зниження мит на імпортовані американські автомобілі, оскільки намагається уникнути торговельного конфлікту з президентом Дональдом Трампом.

У Єврокомісії думають над забороною імпорту низки продуктів, що не відповідають європейським стандартам із застосування пестицидів, що торкнеться у тому числі продукції із США.

Європейський Союз готовий запровадити відповідні заходи у відповідь на 25% мита, які США накладають на імпорт сталі та алюмінію.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський Союз достатньо сильний, щоб протистояти загрозам нових мит із боку США, проте він сподівається на досягнення домовленості, яка дозволить уникнути торговельної війни.