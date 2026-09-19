Зеленський заявив, що альтернативна енергетика у Карпатах може забезпечити ЄС

Українська правда

Під час першого Карпатського економічного форуму президент Володимир Зеленський заявив, що країни Карпатського регіону мають значний потенціал співпраці в енергетичній галузі, а Карпати можуть стати постачальником електроенергії до ЄС, що сприятиме забезпеченню енергетичної незалежності від Росії.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Сонячна та вітрова енергетика. Накопичення енергії. І нові інтерконектори. І наші великі підземні газосховища. Також пропонується створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата. Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не просто транзитним регіоном".

Деталі: Президент наголосив, що реалізація таких проєктів сприятиме досягненню енергетичної незалежності від Росії.

Загалом, на форумі, який об'єднав близько 1400 учасників із 25 країн світу, бізнес представили майже 400 компаній з усіх країн Карпатської вісімки.

Інвестиційний портфель форуму, як зазначили в ОП, складається з 95 проєктів на понад 42,5 мільярда євро в енергетиці, промисловості, інноваційних технологіях, логістиці тощо. Серед них – 55 проєктів на 8 мільярдів євро з українських Карпат.

За словами Зеленського, близько половини інвестиційного портфеля становить енергетика, і саме ця галузь має стати одним із головних внесків Карпатського регіону для Європи.

Президент зауважив, що, з огляду на агресивну політику РФ, важливо залучити більше інвестицій і створити нові можливості для всього регіону, а також посилити його:

"Більше безпеки. Міцніші енергетичні зв'язки. Кращі дороги, залізниці й, звісно, порти. Безпека завжди залежить від нашої здатності працювати разом: коли наші системи пов'язані й наші країни співпрацюють, наш захист також стає міцнішим".

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