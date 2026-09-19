На Карпатському форумі сформували інвестиційних пропозицій на мільярд євро

На Карпатському форумі сформували інвестиційних пропозицій на мільярд доларів

Під час Карпатського економічного форуму було сформовано 50 інвестиційних та торговельних проєктів за загальну суму у понад мільярд євро.

Про це написав премʼєр-міністр Сергій Корецький.

"На Карпатському економічному форумі маємо понад 50 інвестиційних і торговельних проєктів з усіх країн C8 – в нафтогазовому секторі та енергетиці, інфраструктурі та культурній сфері – на загальну суму понад 1 млрд євро", – написав премʼєр-міністр.

Корецький також написав, що Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Чехія, Австрія та Сербія разом формують економіку, пов'язану спільними виробничими ланцюгами, енергетикою, транспортними маршрутами та зв'язками між регіонами й громадами.

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За його ж словами, формат має зосередитись на інвестиціях у три напрямки:

розвитку торгівлі та взаємних інвестицій;

залученні великого міжнародного капіталу через спільні регіональні інвестиційні платформи;

участь країн C8 у відбудові України як спільному економічному проєкті для всього регіону.

Нагадаємо:

Під час першого Карпатського економічного форуму президент Володимир Зеленський заявив, що країни Карпатського регіону мають значний потенціал співпраці в енергетичній галузі, а Карпати можуть стати постачальником електроенергії до ЄС, що сприятиме забезпеченню енергетичної незалежності від Росії.