ЄС погрожує контрзаходами у відповідь на збільшення мит Трампа

Європейський Союз готовий запровадити відповідні заходи у відповідь на 25% мита, які США накладають на імпорт сталі та алюмінію.

Про це пише Bloomberg.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала рішення Вашингтона та запевнила, що ЄС відреагує.

"Я глибоко шкодую про рішення США запровадити тарифи на європейський експорт сталі та алюмінію. Невиправдані тарифи на ЄС не залишаться без відповіді – вони викличуть тверді і пропорційні контрзаходи", – заявила вона.

Рішення Дональда Трампа набуде чинності 12 березня. Білий дім пояснює його тим, що ЄС "дуже несправедливо" ставиться до США і має профіцит торгового балансу з Штатами.

Зазначається, що Трамп також натякнув, що тарифи можуть зрости ще більше.

У відповідь ЄС розглядає кілька варіантів введення мит на американські товари. За даними Bloomberg, блок може повторно застосувати обмеження, які діяли ще під час першого терміну Трампа.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Європа готова діяти разом. "Якщо США не залишать нам іншого вибору, то Європейський Союз відреагує на це як єдине ціле", – сказав він.

Конфлікт навколо американських мит на метали триває з 2018 року, коли США запровадили подібні обмеження, мотивуючи їх міркуваннями національної безпеки. Тоді під санкції потрапив європейський експорт сталі та алюмінію на суму майже 7 млрд дол.

Обидві сторони домовилися про тимчасове перемир'я у 2021 році, коли США частково скасували свої заходи і запровадили набір тарифних квот, понад які застосовуються мита на метали, тоді як ЄС заморозив усі свої обмежувальні заходи.

У повідомленні додають, що у 2022 році ЄС відправив до США 3,8 млн тонн сталі та 289 тис тонн алюмінію.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

Американські трейдери масово купують мідь, алюміній і сталь напередодні запровадження мит, які анонсував Дональд Трамп.