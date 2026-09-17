Центробанк РФ подав позов до вищого суду ЄС у зв’язку з замороженими активами

Центральний банк Росії повідомив у четвер, що подав позов до Загального суду ЄС проти прийнятого в липні регламенту ЄС, який, на його думку, втручається у його спір із Euroclear щодо заморожування російських активів у Європі.

Про це повідомляє Reuters.

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії передбачав дозвіл судам ЄС та державам-членам не визнавати та не виконувати будь-які судові рішення, винесені російськими судами.

Минулого року Центральний банк подав позов у Москві, вимагаючи від Euroclear відшкодування збитків у розмірі 18,2 млрд рублів (215,33 млн доларів). У травні московський суд підтвердив це рішення, а в липні відхилив апеляцію "Euroclear".

Кремль попередив, що для ЄС це стане юридичним кошмаром, якщо він реалізує плани використання заморожених російських активів для підтримки України.

"Euroclear Group" – європейська інфраструктурна група фінансового ринку, яка спеціалізується на сегменті центрального депозитарію цінних паперів.

У червні "Euroclear" подав позов проти Центрального банку Росії до бельгійського цивільного суду, прагнучи заблокувати виконання російського судового рішення. У четвер Центральний банк заявив, що заходи ЄС є втручанням у судовий процес, який триває в Бельгії.

"Ці заходи створюють непропорційні обмеження щодо захисту прав Банку Росії за межами ЄС, зокрема застосування фінансових санкцій за порушення відповідних судових заборон", — зазначив Центральний банк.

Центральний банк може домагатися арешту активів Euroclear в інших юрисдикціях, особливо в країнах, які Росія вважає дружніми, таких як Китай, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Нагадаємо:

Ще у 2022 році ЄС заморозив 190 млрд євро, що зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.