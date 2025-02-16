FT: ЄС розмірковує над обмеженням імпорту сільгосппродукції "у стилі Трампа"

Європейська правда

У Єврокомісії думають над забороною імпорту низки продуктів, що не відповідають європейським стандартам із застосування пестицидів, що торкнеться у тому числі продукції із США.

Про це йдеться у публікації Financial Times, пише "Європейська правда".

ЄС розмірковує над запровадженням заборони на імпорт низки продуктів харчування, що виробляються за іншими стандартами, задля захисту своїх фермерів.

За словами трьох співрозмовників, наступного тижня Єврокомісія почне розглядати ширші торговельні обмеження, що викликали б значне невдоволення торговельних партнерів, якщо будуть впроваджені. Серед перших під обмеження можуть потрапити деякі сільськогосподарські культури із США, як соєві боби, для вирощування яких у США можна використовувати пестициди, які водночас не дозволені для європейських фермерів.

"У нас дуже чіткі сигнали від парламенту, також від країн членів і від наших фермерів: те, що заборонено у ЄС, має бути забороненим у ЄС, навіть якщо це імпортована продукція", – коментував минулого місяця єврокомісар з питань охорони здоров’я Олівер Варгеї.

Трамп у четвер накинувся з критикою на країни, що мають обмеження на американський імпорт, заявивши, що Євросоюз заборонив постачання молюсків із майже всіх штатів, та пригрозив тарифами, якщо політика не зміниться.

Єврокомісія тривалий час опиралася закликам Парижа та деяких інших столиць щодо взаємних кроків, зауважуючи, що це може суперечити правилам СОТ.

План ЄС включений у документ-"дорожню мапу" щодо сільського господарства, який підготував профільний єврокомісар Крістоф Гансен. Обізнаний з документом посадовець зазначає, що у ньому посилаються на міжнародні правила.

"Ми говоримо лише про найбільш небезпечні пестициди, і також перед ухваленням будь-яких рішень буде оцінка щодо впливу на конкуренцію", зазначив він, додавши, що на ринку ЄС "потрібні кава, манго й авокадо".

Крім того, у Єврокомісії думають над тим, щоб у нових торговельних угодах прописувати і стандарти добробуту тварин, які здорожчують продукцію європейських фермерів – як мінімальна площа для загонів, де утримують курей та худобу тощо.

Як зазначив один зі співрозмовників, ці заходи посилили б суспільну підтримку торговельних угод, які укладає ЄС, оскільки найчастіше їхні противники висувають аргументи про те, що на європейський ринок заходить продукція, вироблена за гіршими стандартами, ніж у ЄС, а європейські фермери не можуть конкурувати з нею.

Активістська група Pesticide Action Network Europe раніше у лютому опублікувала велику доповідь про те, що у багатьох імпортованих до ЄС продуктах містяться залишки пестицидів, що перевищують дозволену концентрацію. Дуже часто це стосується чаю (38% зразків) і кави (23% зразків).

Нагадаємо, цього тижня Трамп запровадив 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США. Президентка Єврокомісії пообіцяла Трампу відповідь за "необґрунтовані тарифи".

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