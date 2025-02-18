ЄС заперечує чутки про пропозицію для США зі зниження мит на автомобілі

Європейський Союз заявив, що поки не робив жодних конкретних пропозицій щодо зниження мит на імпортовані американські автомобілі, оскільки намагається уникнути торговельного конфлікту з президентом Дональдом Трампом.

Про це пише агентство Bloomberg.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, у вівторок заявила, що "будь-яке зниження мит має бути взаємовигідним і здійснюватися в межах справедливої та заснованої на правилах системи".

Брюссель активізує зусилля, щоб уникнути митної війни з Трампом, який заявив про намір запровадити "дзеркальні" мита щодо торгових партнерів США. Зокрема, він посилається на податок на додану вартість (ПДВ) у ЄС як на один із заходів, що викликають занепокоєння Вашингтона.

Минулого тижня Трамп оголосив про введення взаємних мит і заявив, що ЄС уже знизив тарифи на автомобілі. У Брюсселі це заперечують, проте такий коментар свідчить, що питання мит на авто залишається у фокусі уваги Білого дому.

Крім того, Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпорт сталі та алюмінію, а також запропонував підвищити тарифи на автомобілі — що може особливо вдарити по німецьких автовиробниках.

Трамп наполягає, щоб ЄС знизив мита на американські автомобілі, які наразі становлять 10%, тоді як у США діє мито на рівні 2,5%. Проте будь-яке зниження тарифів з боку ЄС змусить блок зробити це для всіх членів Світової організації торгівлі (СОТ).

При цьому ЄС наголосив, що США застосовують 25% мито на пікапи — сегмент, що становить приблизно третину американського ринку автомобілів.

Нагадаємо:

У Єврокомісії думають над забороною імпорту низки продуктів, що не відповідають європейським стандартам із застосування пестицидів, що торкнеться у тому числі продукції із США.

Європейський Союз готовий запровадити відповідні заходи у відповідь на 25% мита, які США накладають на імпорт сталі та алюмінію.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський Союз достатньо сильний, щоб протистояти загрозам нових мит із боку США, проте він сподівається на досягнення домовленості, яка дозволить уникнути торговельної війни.