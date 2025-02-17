Шольц: ЄС може відповісти на мита Трампа, але хоче уникнути торговельної війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський Союз достатньо сильний, щоб протистояти загрозам нових мит із боку США, проте він сподівається на досягнення домовленості, яка дозволить уникнути торговельної війни.

Про це пише агентство Bloomberg.

Раніше, президент США Дональд Трамп оголосив про плани запровадити нові мита на автомобілі, сталь і алюміній у найближчі тижні.

"Ми достатньо сильні, щоб реагувати на все, що шкодить європейській економіці", – заявив Шольц. "Але ми завжди маємо діяти так, щоб залишалася можливість для угоди – тому що це в інтересах усіх сторін, особливо по обидва боки Атлантики".

Трамп заявив, що 12 березня введе 25% мито на імпорт сталі та алюмінію до США, а також анонсував нові мита на автомобілі, які можуть бути оголошені вже у квітні.

У четвер він доручив своїй адміністрації розробити плани запровадження так званих "дзеркальних мит" для низки торговельних партнерів.

Шольц зазначив, що Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запрошує США до переговорів, щоб уникнути ескалації торговельної суперечки.

"Є бажання досягти домовленості, і я впевнений, що це буде краще для всіх", – сказав він. "І важливо розуміти, що Європа достатньо сильна, щоб діяти й відповідати".

ЄС уже пообіцяв відповісти на американські мита на метали, що може загострити торговельне протистояння.

Представники блоку підготували кілька списків американських товарів, на які можуть бути введені відповідні мита, залежно від того, якими будуть початкові заходи США. Брюссель також може швидко відновити обмеження, які діяли щодо американських товарів під час першого терміну Трампа.

Нагадаємо:

У Єврокомісії думають над забороною імпорту низки продуктів, що не відповідають європейським стандартам із застосування пестицидів, що торкнеться у тому числі продукції із США.

Європейський Союз готовий запровадити відповідні заходи у відповідь на 25% мита, які США накладають на імпорт сталі та алюмінію.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.