Трамп загострює торговельну війну: хоче вдарити по імпорту автомобілів, ліків та чипів

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження 25% мит на імпорт автомобілів, ліків і мікрочипів до США, анонсуючи новий етап загострення торговельної війни.

Про це повідомляє газета Financial Times.

У вівторок президент США заявив, що розмір мита на імпортні автомобілі може скласти приблизно 25%, а на фармацевтичну продукцію та напівпровідники — не менше цього рівня.

"Це буде 25% або вище, і протягом року ставки значно зростуть", — сказав Трамп, говорячи про чипи та ліки. За його словами, можливі подальші підвищення дадуть компаніям "трохи часу", щоб перенести виробництво до США.

Президент додав, що "ймовірно" оголосить остаточні деталі щодо мит на автомобілі 2 квітня — саме тоді, за його попередніми заявами, вони мають набути чинності.

Ці слова стали черговим кроком Трампа в спробі змінити торговельні відносини США з рештою світу. Водночас у Вашингтон прибула делегація ЄС, намагаючись запобігти подальшій ескалації.

Раніше Трамп уже оголосив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію, яке має набути чинності наступного місяця, а також запровадив додаткове 10% мито проти Китаю.

Водночас він відклав плани щодо введення 25% мита для Канади та Мексики після досягнення домовленостей із цими країнами.

У вівторок Трамп повторив претензії щодо торговельного дефіциту з ЄС та підтвердив намір запровадити дзеркальні мита проти блоку.

"ЄС був дуже несправедливим до нас, — заявив Трамп. — Вони не беруть наші автомобілі, вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію, вони майже нічого не беруть, дуже мало. І ми маємо це виправити".

Раніше європейські чиновники зазначали, що Брюссель готовий знизити 10% мито на імпорт авто до рівня, близького до 2,5%, який діє в США. Однак у вівторок Єврокомісія заявила, що жодних конкретних домовленостей поки не досягнуто.

Нагадаємо:

Європейський Союз заявив, що поки не робив жодних конкретних пропозицій щодо зниження мит на імпортовані американські автомобілі, оскільки намагається уникнути торговельного конфлікту з президентом Дональдом Трампом.

У Єврокомісії думають над забороною імпорту низки продуктів, що не відповідають європейським стандартам із застосування пестицидів, що торкнеться у тому числі продукції із США.

Європейський Союз готовий запровадити відповідні заходи у відповідь на 25% мита, які США накладають на імпорт сталі та алюмінію.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський Союз достатньо сильний, щоб протистояти загрозам нових мит із боку США, проте він сподівається на досягнення домовленості, яка дозволить уникнути торговельної війни.