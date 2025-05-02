Зоряні війни: яку космічну ядерну зброю готує Росія і для чого це їй

Космічна ядерна зброя може здатися темою фантастичних фільмів, але реальне життя іноді дарує нові сюжети, особливо коли мова йде про Росію. Американські посадовці наголошують, що Москва розробляє ядерну зброю для атак на супутники. Після запуску вона може залишатися на орбіті тижні і навіть роки. Якщо її підірвати, вона завдасть "невибіркових" руйнувань супутникам.

Про плани РФ розмістити ядерну зброю в космосі нагадав генсек НАТО Марк Рютте. За його словами, космічні можливості Москви порівняно із Заходом застарілі. "Розробка ядерної зброї в космосі – це спосіб для Росії покращити свої можливості. Це викликає велике занепокоєння", – зауважив він.

Чому космічна загроза так налякала США і що готує Росія? Які мотиви в Путіна і як Штатам радять на це реагувати?

Початок "космічної загрози"

14 лютого 2024 року світові медіа сколихнула заява конгресмена-республіканця Майка Тернера, який надав Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці". Деталей він не уточнив, але дуже швидко ЗМІ з’ясували, що загроза пов’язана з РФ та її операціями в космосі.

"Ідеться не про те, щоб скинути зброю на Землю, а скоріше, про її можливе використання проти супутників", – зазначали тоді джерела ABC News.

Доповідь конгресмена Майка Тернера з даними розвідки налякала посадовців у Вашингтоні Getty Images

Згодом телеканал CNN уточнив, що Росія розробляє зброю, яка під час вибуху може створити потужний електромагнітний імпульс (ЕМІ), здатний вивести з ладу урядові та комерційні супутники. За даними співрозмовників каналу в Пентагоні, ідеться про супутники, що відповідають за мобільний та інтернет-зв'язок, наприклад, про великі угруповання малих супутників Starlink.

Колишній високопоставлений співробітник Пентагону зазначав, що все залежить від відстані до вибуху, його сили та віку супутників.

У Пентагоні побоюються, що російські ЕМІ-пристрої виведуть з ладу урядові та комерційні супутники США Getty Images

За словами іншого джерела CNN, найбільша небезпека ЕМІ-пристроїв на орбіті в тому, що вони можуть створити "мінне поле" з виведених з ладу супутників. Вони почнуть рухатися по хаотичних орбітах, що загрожуватиме всім новим супутникам.

Навіть якщо це "просто" супутник з ядерною енергетичною установкою і кінетичними засобами ураження інших супутників (гарматою або ракетами), то створення такої системи є значною ескалацією з боку Кремля, наголосив керівник програми ядерної обізнаності у Федерації американських вчених Ханс Крістінсен.

Метою "винищувача супутників" можуть стати апарати управління збройними силами США (Milstar) і супутники попередження про ракетний напад (SBIRS).

Пізніше представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі офіційно повідомив, що Росія розробляє протисупутникову зброю. Він підкреслив, що на той момент вона не становила безпосередньої загрози. Також Кірбі повідомив, що США почали пряму дипломатичну взаємодію з РФ та іншими країнами щодо цієї зброї.

Згодом деталі дипломатичної співпраці надала NYT. За даними газети, під час Мюнхенської безпекової конференції в лютому 2024 року тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главами МЗС Китаю та Індії ймовірність розміщення Росією ядерної зброї в космосі і закликав їх вплинути на Кремль.

Блінкен зазначав, що Сі Цзіньпін та Нарендра Моді мають відмовити Путіна від кроку, "який може обернутися катастрофою". Він наголошував, що ядерний вибух у космосі знищить не тільки американські супутники, а й китайські та індійські.

Під час Мюнхенської безпекової конференції-2024 Ентоні Блінкен закликав Індію та Китай відмовити Путіна від розміщення ядерної зброї в космосі AP

Застосування такої зброї може вивести з ладу глобальні системи зв'язку, що призведе до збоїв у роботі у всіх сферах – від служб екстреної допомоги до мобільного зв'язку, а уламки від вибуху ускладнять навігацію або взагалі зроблять її неможливою для всіх супутників, попередили в Держдепі.

Як зазначає NYT, про розробку нової зброї американська розвідка дізналася після кількох секретних запусків супутників, здійснених РФ на початку 2022 року. Представники розвідки пояснили логіку Кремля: Путін переконаний, що жоден з його противників, включно зі США, не стане вступати в пряму конфронтацію з Росією, якщо загроза нависне над світовими комунікаціями.

Ці заяви речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав "трюком" Вашингтона, аби переконати Конгрес проголосувати за виділення допомоги Україні. Путін стверджував, що Москва не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі, а лише розвиває космічний потенціал, подібний до американського.

"Убивця супутників"

Згодом Пентагон заявив, що РФ 16 травня 2024 року вивела на орбіту протисупутниковий апарат: "Росія запустила на низьку навколоземну орбіту супутник. За нашими оцінками, це, імовірно, протикосмічна зброя, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті".

"Роскосмос" підтвердив запуск ракети-носія "Союз-2.1б" з космічними апаратами на борту в інтересах Міноборони РФ, але не уточнив, з якими саме.

Запуск ракети-носія “Союз-2.1б” в травні 2024 року AP

За даними Пентагону, РФ вивела апарат на ту саму орбіту, де розташований американський урядовий супутник. Новий російський супутник за технічними характеристиками схожий на ті, які Росія розгорнула у 2019 і 2022 роках. Пєсков сказав, що Росія "діє відповідно до міжнародного права і нічого не порушує".

У травні 2024 року WSJ з’ясувала, що апарат "Космос-2553" з компонентами системи антисупутникового ядерного озброєння РФ вивела в космос 5 лютого 2022 року. Про запуск повідомляли Міноборони РФ і "Роскосмос", але про призначення супутника майже не говорили – тільки про те, що він оснащений системами для відпрацювання "в умовах впливу радіації і важких заряджених частинок".

Ядерного заряду, зазначає WSJ, "Космос-2553" не несе, але на ньому є неядерні компоненти нової системи озброєнь. Якщо її розгорнуть, Москва за допомогою ядерного вибуху зможе знищити сотні супутників на низькій навколоземній орбіті "в тій частині космосу, де домінують апарати уряду США і компанії SpaceX".

25 квітня 2025 року агентство Reuters повідомило, що супутник "Космос-2553", імовірно, вийшов з ладу. Дивну поведінку апарата зафіксував у листопаді 2024 року радар компанії LeoLabs. Додаткові спостереження, проведені в грудні, дали змогу "з високою впевненістю" говорити, що супутник "безконтрольно обертається".

"Це спостереження переконливо свідчить про те, що супутник більше не функціонує", – заявили у вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, коментуючи дані LeoLabs.

Дипломатична боротьба в ООН

Реагуючи на дані розвідки, у квітні 2024 року США і Японія підготували в Радбезі ООН проєкт резолюції про заборону розміщення ядерної зброї в космосі.

У проєкті йшлося, що ядерний вибух або застосування будь-якого іншого виду зброї масового знищення в космосі може мати серйозні наслідки для всіх країн. Автори резолюції закликали не розробляти ядерну зброю або будь-які інші види зброї масового знищення, призначені для розміщення на орбіті навколо Землі.

Документ закликав сприяти мирному використанню космічного простору і запобіганню гонці озброєнь у космосі. Росія прогнозовано заблокувала ухвалення резолюції, відкинувши всі звинувачення, а Китай утримався від голосування.

Згодом РФ підготувала власний проєкт резолюції, щоб "назавжди запобігти розміщенню зброї в космосі", але Радбез ООН відхилив його. Заступник постпреда США в ООН Роберт Вуд звинуватив Москву в юридичних маніпуляціях та "відволіканні уваги від розробки нового супутника з ядерним пристроєм".

Постпред Росії в ООН Василь Небензя у відповідь заявив: "Я навіть не зовсім зрозумів, про що він говорить". Після голосування він стверджував, що Захід "остаточно скинув з себе маски і постав тим, ким є насправді".

"Зоряні війни" під час Холодної війни

Хоча доповідна записка республіканця Тернера і дані розвідки стали тривожним сигналом для посадовців у Вашингтоні, загроза ядерної атаки в космосі – не щось нове. Радянський Союз чотири рази випробовував таку ядерну зброю на початку 1960-х років на висотах понад 100 кілометрів, які вважаються нижньою межею космосу. Два з цих випробувань відбулися під час Карибської кризи.

Сполучені Штати також підривали ядерну зброю в космосі на початку 1960-х. Під час випробування Starfish Prime 9 липня 1962 року США підірвали боєголовку потужністю 1,4 мегатонни на висоті 400 км над Тихим океаном. Це майже в сто разів потужніше, ніж бомба, скинута на Хіросіму.

Вигляд на ядерний вибух, спричинений Starfish Prime, з Гонолулу, Гаваї Getty Images

Ефект від експерименту Starfish Prime виявився сильнішим, ніж очікувалося. Замість створення великого електромагнітного імпульсу вибух на кілька місяців залишив високий рівень радіації на низькій навколоземній орбіті. Це призвело до передчасного виходу з ладу деяких електричних компонентів супутників.

Девід Ларсон з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса підрахував, що це випробування призвело до виходу з ладу щонайменше третини супутників, які перебували на той час у космосі, протягом тижнів і місяців після вибуху.

Після цього США та СРСР зробили висновок, що випробування ядерної зброї в космосі не відповідає інтересам сторін, бо його наслідки широкі і невибіркові. У 1963 році США, Радянський Союз і Велика Британія, яка втратила свій перший супутник під час випробування Starfish Prime, підписали договір про заборону будь-яких подальших випробувань або використання ядерної зброї в космосі.

Договір про космос, підписаний у 1967 році, розширив обмеження, заборонивши розміщення ядерної зброї на орбіті. Будь-яке розгортання ядерної зброї космічного базування порушило б ці домовленості і США вже про це заявляли.

Стримування в космосі зберігалося протягом усієї Холодної війни, оскільки кожна сторона знала: використання ядерної зброї в космосі буде сприйняте іншою стороною як прелюдія до ядерної війни на Землі.

Стурбованість Вашингтона останніми розвідувальними даними свідчить, що США сумніваються у своїй здатності стримувати Росію, вважає старший науковий співробітник American Enterprise Institute Тодд Харрісон.

Ще до початку великої війни в Україні американські посадовці не раз звинувачували РФ у розв'язуванні гонки озброєнь у космосі. За їхніми словами, російські військові розробляли і тестували на орбіті те, що не вкладалося в рамки договору про космос: протисупутникову зброю і супутники-інспектори.

Про те, що Росія розробляє та випробовує протисупутникові ракети, американці говорять з 2014 року. У 2021-му побоювання підтвердилися: росіяни запустили протисупутникову ракету "Нудоль" і збили апарат "Космос-1408", додавши на орбіту півтори тисячі уламків. У 2019 році свій супутник МMicrosat-R збила Індія.

Американські військові продовжують говорити, що Росія розробляє і запускає орбітальну протисупутникову зброю: апарати, здатні зближуватися з іншими супутниками і виводити їх з ладу або якимось чином досліджувати. Зокрема, у 2020 році астрономи-аматори, які спостерігають за супутниками на орбіті, виявили, що "Космос-2542" полює за американським розвідувальним апаратом.

Для чого це Росії

Точна природа російської протисупутникової системи наразі не до кінця зрозуміла. Аналітики припускають, що РФ буде використовувати ядерну енергію для глушіння або "підсмажування" електроніки супутників, але не для їх збиття.

Хоча "Космос-2553" містить неядерні компоненти, у Пентагоні наполягають на "ядерному призначенні" апарата. Головне питання – для чого Росії потрібен імовірний ядерний пристрій на орбіті. У NYT вважають, що Кремль може тримати під прицілом супутникове угруповання США, погрожуючи техніці, а не людям.

"Апарат таїтиметься на низькій орбіті як бомба уповільненої дії, нагадуючи: якщо на Путіна надто сильно натиснути санкціями або військовою протидією його амбіціям в Україні та за її межами, він зможе знищити економіку, не цілячись у людей на Землі", – описували ймовірну мету Кремля опитані NYT експерти.

Перспектива запуску Москвою ядерної зброї в космос порушує питання про безпеку критично важливих військових систем, телефонних мереж, платіжних систем та інвестицій у космічну економіку, хоча Путін і заперечує такі наміри.

Федерація американських учених виокремлює три головні причини, навіщо Росії розміщувати ядерну зброю в космосі.

Перша – розвиток ядерної зброї. Кремль інвестував значні кошти в програми, які б протистояли перевазі Америки. Так зʼявилися підводна ядерна торпеда великої дальності "Посейдон" і крилата ракета з ядерною боєголовкою "Буревестник".

‍Друга – геополітична страховка. Росія може захотіти мати такі ядерні можливості та важелі впливу, щоб запобігти нападу США на Росію першою.

Третя – Путін хоче мати можливість зашкодити Америці напередодні прямого конфлікту. "Можливість підірвати ядерну зброю в космосі і пошкодити угруповання військових супутників США може розглядатися Росією як корисна і необхідна для підготовки до можливого конфлікту із Заходом, щоб змусити Америку відступити в кризовій ситуації або використати вибух на випередження як прелюдію до великого військового кроку Путіна проти НАТО або Америки", – припускають учені.

Проте експерти мають різні думки щодо можливості пошкодження значної кількості супутників в результаті ядерного вибуху. Очільник російського "Інституту космічної політики" Іван Мойсеєв вважає, що ефект від вибуху буде мінімальний.

"Уражальна здатність – електромагнітне випромінювання – суттєво залежить від відстані до епіцентру вибуху. Вибух зможе пошкодити лише два-три супутники, максимум десять, а на орбіті їх тисячі. Щоб "засліпити" вибухом угруповання Starlink, необхідно провести сотні, а то й більше вибухів", – заявив він.

Колишній співробітник Державного космічного агентства України Андрій Колесник вважає, що все залежить від потужності ядерної бомби. "Для чого це робиться? Щоб показати світові, що вони готові на все заради досягнення своєї мети. РФ програє суперництво в космічному просторі. Це підвищення ставок", – заявив він.

Якщо Кремль наважиться на такий крок, то стане "вигнанцем" у світовому космічному співтоваристві, переконаний експерт.

Плани РФ з розвитку ядерної космічної зброї вважають підвищенням ставок у геополітичному протистоянні Getty Images

Мойсеєв теж не бачить зиску у виведенні такої зброї в космос. "Використати ядерну зброю як шантаж? Це буде порушення двох фундаментальних космічних договорів і потужний дипломатичний провал. У цьому немає виграшу, бо як погрози можна використовувати звичайні ракети, що і робиться", – заявив він.

Ядерна космічна зброя може бути націлена на комерційні супутники, зокрема компанії SpaceX. Зв’язок Starlink критично важливий для України на полі бою і за його межами, тож Кремль може розглядати його як "законну воєнну ціль".

Опитані CNBC аналітики наголошують, що розгортання такої зброї може завдати "невибіркової" шкоди, спричинити хаос у системах, на які люди покладаються щодня: від платежів та GPS-навігації до прогнозу погоди.

Путін міг би вважати запуск космічних ядерних боєголовок ризикованим, адже це знищило б і російські супутники. Проте у Carnegie Endowment for International Peace вважають, що для російського диктатора такі наслідки можуть здатися меншими, ніж програш у стратегічній війні Штатам. Американські посадовці переконані, що ЕМІ майже напевно стане для Росії "зброєю останньої надії".

Що радять робити США

"Незалежно від рівня достовірності розвідувальних даних ставки занадто високі, щоб їх просто ігнорувати. Будь-яке використання ядерної зброї в космосі матиме серйозні наслідки для кожної країни, яка покладається на космос.

Така атака може підірвати основу американської військової потужності. Нова адміністрація повинна не панікувати перед загрозою, а відновити стримування проти такого типу загроз, використовуючи історію як орієнтир", – заявив перед виборами в США Харрісон з American Enterprise Institute.

"Як знову і знову демонструє війна в Україні, Росія боїться НАТО. Вона робить усе можливе, щоб уникнути ударів по силах НАТО або на території НАТО. Росія не раз погрожувала застосувати ядерну зброю в Україні, якщо будуть перетнуті "червоні лінії", проте багато з них уже були перетнуті і ядерне стримування продовжує діяти. Росія знає, що застосування ядерної зброї в Європі – навіть якщо воно не буде спрямоване проти члена НАТО – викличе гнів альянсу проти неї", – вважає він.

За його словами, Білий дім має негайно почати роботу в рамках НАТО, щоб заручитися підтримкою декларації на саміті альянсу в червні 2025 року стосовно російської ядерної протисупутникової загрози.

"Заява має бути простою, лаконічною і сильною – достатньо одного речення. У ній має бути зазначено, що використання ядерної зброї в космосі буде розглядатися як ядерна атака проти всіх країн-членів НАТО і вимагатиме пропорційної відповіді.

Нема потреби конкретизувати, яка саме відповідь буде застосована, оскільки це буде залежати від конкретних обставин нападу, але відповідь, безумовно, буде на порядку денному. Це не повинно обмежуватися альянсом. Адміністрація має зробити подібні двосторонні заяви з нашими основними союзниками поза НАТО, зокрема з Японією, Південною Кореєю та Австралією", – додав Харрісон.

Якщо американські дипломати ще не пояснили в деталях космічним державам – друзям та ворогам – скільки шкоди може завдати їхнім супутникам одна російська космічна ракета, вони повинні це зробити. Путін має знати, що міжнародні наслідки застосування такої зброї будуть драматичними, вважають у Carnegie.

США також повинні підвищити живучість своїх командно-контрольних супутників, аби вони були більш захищені від радіації, кажуть експерти. Таке зміцнення не забезпечить супутнику можливість пережити вибух поблизу, але може дозволити супутникам, розташованим далі, протистояти електромагнітному імпульсу.

Плани РФ створюють загрози для всієї космічної економіки Getty Images

Проте жоден з цих варіантів не є панацеєю.

"Якби Путін був притиснутий до стіни у війні проти США, він би не надто переймався реакцією третіх сторін на використання ядерної зброї в космосі. Зміцнення супутників коштує дорого і забезпечує лише частковий захист.

Політичні перспективи контролю над озброєннями погані. Тим не менш, через ризик кризової нестабільності російські космічні ядерні заряди є унікально небезпечними. Для Сполучених Штатів краще реагувати напівзаходами, ніж не реагувати взагалі", – резюмують у Carnegie.