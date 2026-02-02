Сінгапур створює космічне агентство на тлі бурхливого зростання сектору

Сінгапур створює власне космічне агентство, намагаючись завоювати частку глобальної галузі, вартість якої, за прогнозами, за менше ніж десять років досягне 1,8 трильйона доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Національне космічне агентство Сінгапуру буде офіційно створено 1 квітня і буде прагнути залучити космічні компанії з усього світу для створення своїх підрозділів у місті-державі, повідомило Міністерство торгівлі та промисловості.

Воно також буде розробляти законодавство та нормативні акти, йдеться в повідомленні.

Створення Сінгапуром офіційного космічного агентства підкреслює глобальну гонку за місце в світовій космічній економіці, яка, за прогнозами Всесвітнього економічного форуму, до 2035 року буде оцінюватися в 1,8 трлн доларів, порівняно з 630 млрд доларів у 2023 році.

Це зумовлено зростаючим попитом на космічні технології, такі як послуги зв'язку, навігації та спостереження, йдеться в повідомленні.

Космічне агентство також є частиною перегляду Сінгапуром своїх довгострокових економічних стратегій, оскільки країна прагне підвищити глобальну конкурентоспроможність.

NSAS розгляне можливість розширення існуючої супутникової групи Сінгапуру, що складається з трьох супутників спостереження за Землею.

З 2022 року уряд виділив 165 мільйонів доларів на космічні проекти.

У грудні багаторазова китайська ракета невдало приземлилася після запуску в космос, повідомляють державні ЗМІ, що підкреслює труднощі, з якими стикається країна в гонитві за технологією, яку освоїла компанія SpaceX Ілона Маска.