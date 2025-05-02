Звездные войны: какое космическое ядерное оружие готовит Россия и для чего это ей

Космическое ядерное оружие может показаться темой фантастических фильмов, но реальная жизнь иногда дарит новые сюжеты, особенно когда речь идет о России. Американские чиновники отмечают, что Москва разрабатывает ядерное оружие для атак на спутники. После запуска оно может оставаться на орбите недели и даже годы. Если его взорвать, оно нанесет "неизбирательные" разрушения спутникам.

О планах РФ разместить ядерное оружие в космосе напомнил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, космические возможности Москвы по сравнению с Западом устаревшие. "Разработка ядерного оружия в космосе - это способ для России улучшить свои возможности. Это вызывает большое беспокойство", - отметил он.

Почему космическая угроза так напугала США и что готовит Россия? Какие мотивы у Путина и как Штатам советуют на это реагировать?

Начало "космической угрозы"

14 февраля 2024 года мировые медиа всколыхнуло заявление конгрессмена-республиканца Майка Тернера, который предоставил Конгрессу разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности". Деталей он не уточнил, но очень быстро СМИ выяснили, что угроза связана с РФ и ее операциями в космосе.

"Речь идет не о том, чтобы сбросить оружие на Землю, а скорее, о его возможном использовании против спутников", - отмечали тогда источники ABC News.

Доклад конгрессмена Майка Тернера с данными разведки напугал чиновников в Вашингтоне Getty Images

Позже телеканал CNN уточнил, что Россия разрабатывает оружие, которое при взрыве может создать мощный электромагнитный импульс (ЭМИ), способный вывести из строя правительственные и коммерческие спутники. По данным собеседников канала в Пентагоне, речь идет о спутниках, отвечающих за мобильную и интернет-связь, например, о крупной группировке малых спутников Starlink.

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона отмечал, что все зависит от расстояния до взрыва, его силы и возраста спутников.

В Пентагоне опасаются, что российские ЭМИ-устройства выведут из строя правительственные и коммерческие спутники США Getty Images

По словам другого источника CNN, самая большая опасность ЭМИ-устройств на орбите в том, что они могут создать "минное поле" из выведенных из строя спутников. Они начнут двигаться по хаотичным орбитам, что будет угрожать всем новым спутникам.

Даже если это "просто" спутник с ядерной энергетической установкой и кинетическими средствами поражения других спутников (пушкой или ракетами), то создание такой системы является значительной эскалацией со стороны Кремля, отметил руководитель программы ядерной осведомленности в Федерации американских ученых Ханс Кристинсен.

Целью "истребителя спутников" могут стать аппараты управления вооруженными силами США (Milstar) и спутники предупреждения о ракетном нападении (SBIRS).

Позже представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби официально сообщил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие. Он подчеркнул, что на тот момент оно не представляло непосредственной угрозы. Также Кирби сообщил, что США начали прямое дипломатическое взаимодействие с РФ и другими странами относительно этого оружия.

Впоследствии детали дипломатического сотрудничества предоставила NYT. По данным газеты, во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Китая и Индии вероятность размещения Россией ядерного оружия в космосе и призвал их повлиять на Кремль.

Блинкен отмечал, что Си Цзиньпин и Нарендра Моди должны отговорить Путина от шага, "который может обернуться катастрофой". Он отмечал, что ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но и китайские и индийские.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности-2024 Энтони Блинкен призвал Индию и Китай отговорить Путина от размещения ядерного оружия в космосе AP

Применение такого оружия может вывести из строя глобальные системы связи, что приведет к сбоям в работе во всех сферах - от служб экстренной помощи до мобильной связи, а обломки от взрыва затруднят навигацию или вообще сделают ее невозможной для всех спутников, предупредили в Госдепе.

Как отмечает NYT, о разработке нового оружия американская разведка узнала после нескольких секретных запусков спутников, осуществленных РФ в начале 2022 года. Представители разведки объяснили логику Кремля: Путин убежден, что ни один из его противников, включая США, не станет вступать в прямую конфронтацию с Россией, если угроза нависнет над мировыми коммуникациями.

Эти заявления представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "трюком" Вашингтона, чтобы убедить Конгресс проголосовать за выделение помощи Украине. Путин утверждал, что Москва не намерена размещать ядерное оружие в космосе, а лишь развивает космический потенциал, подобный американскому.

"Убийца спутников"

Впоследствии Пентагон заявил, что РФ 16 мая 2024 года вывела на орбиту противоспутниковый аппарат: "Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник. По нашим оценкам, это, вероятно, противокосмическое оружие, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите".

"Роскосмос" подтвердил запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами на борту в интересах Минобороны РФ, но не уточнил, с какими именно.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" в мае 2024 года AP

По данным Пентагона, РФ вывела аппарат на ту же орбиту, где расположен американский правительственный спутник. Новый российский спутник по техническим характеристикам похож на те, которые Россия развернула в 2019 и 2022 годах. Песков сказал, что Россия "действует в соответствии с международным правом и ничего не нарушает".

В мае 2024 года WSJ выяснила, что аппарат "Космос-2553" с компонентами системы антиспутникового ядерного вооружения РФ вывела в космос 5 февраля 2022 года. О запуске сообщали Минобороны РФ и "Роскосмос", но о назначении спутника почти не говорили - только о том, что он оснащен системами для отработки "в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц".

Ядерного заряда, отмечает WSJ, "Космос-2553" не несет, но на нем есть неядерные компоненты новой системы вооружений. Если ее развернут, Москва с помощью ядерного взрыва сможет уничтожить сотни спутников на низкой околоземной орбите "в той части космоса, где доминируют аппараты правительства США и компании SpaceX".

25 апреля 2025 года агентство Reuters сообщило, что спутник "Космос-2553", вероятно, вышел из строя. Странное поведение аппарата зафиксировал в ноябре 2024 года радар компании LeoLabs. Дополнительные наблюдения, проведенные в декабре, позволили "с высокой уверенностью" говорить, что спутник "бесконтрольно вращается".

"Это наблюдение убедительно свидетельствует о том, что спутник больше не функционирует", - заявили в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, комментируя данные LeoLabs.

Дипломатическая борьба в ООН

Реагируя на данные разведки, в апреле 2024 года США и Япония подготовили в Совбезе ООН проект резолюции о запрете размещения ядерного оружия в космосе.

В проекте говорилось, что ядерный взрыв или применение любого другого вида оружия массового уничтожения в космосе может иметь серьезные последствия для всех стран. Авторы резолюции призвали не разрабатывать ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли.

Документ призвал способствовать мирному использованию космического пространства и предотвращению гонки вооружений в космосе. Россия прогнозируемо заблокировала принятие резолюции, отвергнув все обвинения, а Китай воздержался от голосования.

Впоследствии РФ подготовила собственный проект резолюции, чтобы "навсегда предотвратить размещение оружия в космосе", но Совбез ООН отклонил его. Заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд обвинил Москву в юридических манипуляциях и "отвлечении внимания от разработки нового спутника с ядерным устройством".

Постпред России в ООН Василий Небензя в ответ заявил: "Я даже не совсем понял, о чем он говорит". После голосования он утверждал, что Запад "окончательно сбросил с себя маски и предстал тем, кем является на самом деле".

"Звездные войны" во время Холодной войны

Хотя докладная записка республиканца Тернера и данные разведки стали тревожным сигналом для чиновников в Вашингтоне, угроза ядерной атаки в космосе - не что-то новое. Советский Союз четыре раза испытывал такое ядерное оружие в начале 1960-х годов на высотах более 100 километров, которые считаются нижней границей космоса. Два из этих испытаний состоялись во время Карибского кризиса.

Соединенные Штаты также взрывали ядерное оружие в космосе в начале 1960-х. Во время испытания Starfish Prime 9 июля 1962 года США взорвали боеголовку мощностью 1,4 мегатонны на высоте 400 км над Тихим океаном. Это почти в сто раз мощнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму.

Вид на ядерный взрыв, вызванный Starfish Prime, из Гонолулу, Гавайи Getty Images

Эффект от эксперимента Starfish Prime оказался сильнее, чем ожидалось. Вместо создания большого электромагнитного импульса взрыв на несколько месяцев оставил высокий уровень радиации на низкой околоземной орбите. Это привело к преждевременному выходу из строя некоторых электрических компонентов спутников.

Дэвид Ларсон из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса подсчитал, что это испытание привело к выходу из строя по меньшей мере трети спутников, находившихся в то время в космосе, в течение недель и месяцев после взрыва.

После этого США и СССР сделали вывод, что испытание ядерного оружия в космосе не отвечает интересам сторон, так как его последствия широки и неизбирательны. В 1963 году США, Советский Союз и Великобритания, которая потеряла свой первый спутник во время испытания Starfish Prime, подписали договор о запрете любых дальнейших испытаний или использования ядерного оружия в космосе.

Договор о космосе, подписанный в 1967 году, расширил ограничения, запретив размещение ядерного оружия на орбите. Любое развертывание ядерного оружия космического базирования нарушило бы эти договоренности и США уже об этом заявляли.

Сдерживание в космосе сохранялось на протяжении всей Холодной войны, поскольку каждая сторона знала: использование ядерного оружия в космосе будет воспринято другой стороной как прелюдия к ядерной войне на Земле.

Обеспокоенность Вашингтона последними разведывательными данными свидетельствует, что США сомневаются в своей способности сдерживать Россию, считает старший научный сотрудник American Enterprise Institute Тодд Харрисон.

Еще до начала большой войны в Украине американские чиновники не раз обвиняли РФ в развязывании гонки вооружений в космосе. По их словам, российские военные разрабатывали и тестировали на орбите то, что не укладывалось в рамки договора о космосе: противоспутниковое оружие и спутники-инспекторы.

О том, что Россия разрабатывает и испытывает противоспутниковые ракеты, американцы говорят с 2014 года. В 2021-м опасения подтвердились: россияне запустили противоспутниковую ракету "Нудоль" и сбили аппарат "Космос-1408", добавив на орбиту полторы тысячи обломков. В 2019 году свой спутник МMicrosat-R сбила Индия.

Американские военные продолжают говорить, что Россия разрабатывает и запускает орбитальное противоспутниковое оружие: аппараты, способные сближаться с другими спутниками и выводить их из строя или каким-то образом исследовать. В частности, в 2020 году астрономы-любители, которые наблюдают за спутниками на орбите, обнаружили, что "Космос-2542" охотится за американским разведывательным аппаратом.

Для чего это России

Точная природа российской противоспутниковой системы пока не до конца понятна. Аналитики предполагают, что РФ будет использовать ядерную энергию для глушения или "поджаривания" электроники спутников, но не для их сбивания.

Хотя "Космос-2553" содержит неядерные компоненты, в Пентагоне настаивают на "ядерном назначении" аппарата. Главный вопрос - для чего России нужно вероятное ядерное устройство на орбите. В NYT считают, что Кремль может держать под прицелом спутниковую группировку США, угрожая технике, а не людям.

"Аппарат будет таиться на низкой орбите как бомба замедленного действия, напоминая: если на Путина слишком сильно надавить санкциями или военным противодействием его амбициям в Украине и за ее пределами, он сможет уничтожить экономику, не целясь в людей на Земле", - описывали вероятную цель Кремля опрошенные NYT эксперты.

Перспектива запуска Москвой ядерного оружия в космос поднимает вопрос о безопасности критически важных военных систем, телефонных сетей, платежных систем и инвестиций в космическую экономику, хотя Путин и отрицает такие намерения.

Федерация американских ученых выделяет три главные причины, зачем России размещать ядерное оружие в космосе.

Первая - развитие ядерного оружия. Кремль инвестировал значительные средства в программы, которые бы противостояли превосходству Америки. Так появились подводная ядерная торпеда большой дальности "Посейдон" и крылатая ракета с ядерной боеголовкой "Буревестник".

Вторая - геополитическая страховка. Россия может захотеть иметь такие ядерные возможности и рычаги влияния, чтобы предотвратить нападение США на Россию первой.

Третья - Путин хочет иметь возможность навредить Америке накануне прямого конфликта. "Возможность взорвать ядерное оружие в космосе и повредить группировку военных спутников США может рассматриваться Россией как полезная и необходимая для подготовки к возможному конфликту с Западом, чтобы заставить Америку отступить в кризисной ситуации или использовать взрыв на опережение как прелюдию к большому военному шагу Путина против НАТО или Америки", - предполагают ученые.

Однако эксперты имеют разные мнения относительно возможности повреждения значительного количества спутников в результате ядерного взрыва. Глава российского "Института космической политики" Иван Моисеев считает, что эффект от взрыва будет минимальный.

"Поражающая способность - электромагнитное излучение - существенно зависит от расстояния до эпицентра взрыва. Взрыв сможет повредить лишь два-три спутника, максимум десять, а на орбите их тысячи. Чтобы "ослепить" взрывом группировку Starlink, необходимо провести сотни, а то и больше взрывов", - заявил он.

Бывший сотрудник Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник считает, что все зависит от мощности ядерной бомбы. "Для чего это делается? Чтобы показать миру, что они готовы на все ради достижения своей цели. РФ проигрывает соперничество в космическом пространстве. Это повышение ставок", - заявил он.

Если Кремль решится на такой шаг, то станет "изгоем" в мировом космическом сообществе, убежден эксперт.

Планы РФ по развитию ядерного космического оружия считают повышением ставок в геополитическом противостоянии Getty Images

Моисеев тоже не видит выгоды в выводе такого оружия в космос. "Использовать ядерное оружие как шантаж? Это будет нарушение двух фундаментальных космических договоров и мощный дипломатический провал. В этом нет выигрыша, потому что в качестве угрозы можно использовать обычные ракеты, что и делается", - заявил он.

Ядерное космическое оружие может быть нацелено на коммерческие спутники, в частности компании SpaceX. Связь Starlink критически важна для Украины на поле боя и за его пределами, поэтому Кремль может рассматривать ее как "законную военную цель".

Опрошенные CNBC аналитики отмечают, что развертывание такого оружия может нанести "неизбирательный" вред, вызвать хаос в системах, на которые люди полагаются ежедневно: от платежей и GPS-навигации до прогноза погоды.

Путин мог бы считать запуск космических ядерных боеголовок рискованным, ведь это уничтожило бы и российские спутники. Однако в Carnegie Endowment for International Peace считают, что для российского диктатора такие последствия могут показаться меньшими, чем проигрыш в стратегической войне Штатам. Американские чиновники убеждены, что ЭМИ почти наверняка станет для России "оружием последней надежды".

Что советуют делать США

"Независимо от уровня достоверности разведывательных данных ставки слишком высоки, чтобы их просто игнорировать. Любое использование ядерного оружия в космосе будет иметь серьезные последствия для каждой страны, которая полагается на космос.

Такая атака может подорвать основу американской военной мощи. Новая администрация должна не паниковать перед угрозой, а восстановить сдерживание против такого типа угроз, используя историю как ориентир", - заявил перед выборами в США Харрисон из American Enterprise Institute.

"Как снова и снова демонстрирует война в Украине, Россия боится НАТО. Она делает все возможное, чтобы избежать ударов по силам НАТО или на территории НАТО. Россия не раз угрожала применить ядерное оружие в Украине, если будут пересечены "красные линии", однако многие из них уже были пересечены и ядерное сдерживание продолжает действовать. Россия знает, что применение ядерного оружия в Европе - даже если оно не будет направлено против члена НАТО - вызовет гнев альянса против нее", - считает он.

По его словам, Белый дом должен немедленно начать работу в рамках НАТО, чтобы заручиться поддержкой декларации на саммите альянса в июне 2025 года в отношении российской ядерной противоспутниковой угрозы.

"Заявление должно быть простым, лаконичным и сильным - достаточно одного предложения. В нем должно быть указано, что использование ядерного оружия в космосе будет рассматриваться как ядерная атака против всех стран-членов НАТО и потребует пропорционального ответа.

Нет необходимости конкретизировать, какой именно ответ будет применен, поскольку это будет зависеть от конкретных обстоятельств нападения, но ответ, безусловно, будет на повестке дня. Это не должно ограничиваться альянсом. Администрация должна сделать подобные двусторонние заявления с нашими основными союзниками вне НАТО, в частности с Японией, Южной Кореей и Австралией", - добавил Харрисон.

Если американские дипломаты еще не объяснили в деталях космическим государствам - друзьям и врагам - сколько вреда может нанести их спутникам одна российская космическая ракета, они должны это сделать. Путин должен знать, что международные последствия применения такого оружия будут драматическими, считают в Carnegie.

США также должны повысить живучесть своих командно-контрольных спутников, чтобы они были более защищены от радиации, говорят эксперты. Такое укрепление не обеспечит спутнику возможность пережить взрыв вблизи, но может позволить спутникам, расположенным дальше, противостоять электромагнитному импульсу.

Планы РФ создают угрозы для всей космической экономики Getty Images

Однако ни один из этих вариантов не является панацеей.

"Если бы Путин был прижат к стене в войне против США, он бы не слишком беспокоился о реакции третьих сторон на использование ядерного оружия в космосе. Укрепление спутников стоит дорого и обеспечивает лишь частичную защиту.

Политические перспективы контроля над вооружениями плохие. Тем не менее, из-за риска кризисной нестабильности российские космические ядерные заряды являются уникально опасными. Для Соединенных Штатов лучше реагировать полумерами, чем не реагировать вообще", - резюмируют в Carnegie.