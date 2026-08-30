NASA запустила з Флориди новий потужний космічний телескоп Roman

У неділю з Флориди в космос було запущено нову флагманську астрономічну обсерваторію NASA, яка має на меті дослідити деякі з найбільших загадок астрофізики та космології.

Про це повідомляє Reuters.

Космічний телескоп імені Ненсі Грейс Роман, вартість якого становить приблизно 4 мільярди доларів, був запущений з Космічного центру імені Кеннеді НАСА на борту ракети Falcon Heavy компанії SpaceX.

Телескоп призначений для дослідження космічних загадок, таких як темна енергія та темна матерія, а також для вивчення гравітації у величезних масштабах і пошуку екзопланет — так називають планети за межами нашої Сонячної системи.

Напередодні запуску були певні побоювання щодо погоди, але ракета доставила телескоп у космос під блакитним небом з поодинокими хмарами.

Roman рухатиметься у космосі до орбітальної точки, відомої як точка Лагранжа 2, розташованої приблизно за 1,6 мільйона км від Землі. Тривалість його місії запланована на п'ять років, хоча американське космічне агентство зазначило, що палива у телескопа може вистачити ще на п'ять років.

Космічний телескоп доповнить можливості інших орбітальних обсерваторій, таких як "Джеймс Вебб", запущений у 2021 році, та "Габбл", запущений у 1990 році.

Нагадаємо:

SpaceX запустила оновлений Starship і повернула його на Землю неушкодженим під час успішного випробування ракети.