Китай невдало запустив ракету-носій "Чанчжен-7А"

Ракета-носій "Чанчжен-7А", що запускалась КНР, вибухнула в повітрі незабаром після запуску з космодрому Веньчан на острові Хайнань.

Про це повідомляє китайське інформаційне агентство "Сіньхуа".

"Під час польоту ракети сталася аномалія, що призвело до невдалого запуску. Конкретна причина цього з'ясовується", – зазначили у повідомленні.

Аварія сталася приблизно через 90 секунд після старту. Ракета мала вивести на орбіту супутник "Чжунсін-4B".

Ця аварія стала першою для "Чанчжен-7А" за понад шість років, з моменту її дебютного польоту в березні 2020 року. Тоді несправність також призвела до провалу місії.

Нагадаємо:

У травні Китай відправив трьох астронавтів на свою космічну станцію "Тяньгун", один із яких проведе на орбіті рік. Місія є ключовим етапом підготовки до пілотованої висадки на Місяць, яку Пекін планує здійснити до 2030 року.