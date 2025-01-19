TikTok припинив роботу в США до початку дії заборони

Соціальна мережа TikTok перестала працювати у Сполучених Штатах менш ніж за дві години до того, як заборона повинна була вступити в силу.

Джерело: CNN

Деталі: Соціальна мережа припинила роботу в суботу ввечері (за місцевим часом, у ніч на неділю за Києвом – ред.).

Користувачів додатку зустрічало повідомлення такого змісту: "Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що зараз ви не можете користуватися TikTok". При цьому в повідомленні додавали: "Нам пощастило, що президент Трамп зазначив, що він буде працювати з нами над рішенням відновити TikTok, як тільки вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами".

Пізно ввечері в суботу TikTok почав відображати таке повідомлення: "Ми шкодуємо, що закон США про заборону TikTok набуде чинності 19 січня і змусить нас зробити наші сервіси тимчасово недоступними. Ми працюємо над тим, щоб відновити наш сервіс в США якомога швидше, і ми цінуємо вашу підтримку. Будь ласка, залишайтеся з нами".

Що передувало: У п'ятницю, 17 січня, Верховний суд постановив, що заборона TikTok може набути чинності цими вихідними, відхиливши апеляцію власників популярного додатка, які стверджували, що заборона порушує Першу поправку до Конституції.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден вирішив не забороняти соціальну мережу TikTok, залишивши розв'язання цього питання своєму наступнику Дональду Трампу.

TikTok витратить $50 тисяч на святкову вечірку на честь інавгурації Дональда Трампа, щоб відзначити впливових осіб, які допомогли поширити його передвиборче послання, згідно з організатором заходу.

Китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати американські операції TikTok, якщо компанії не вдасться уникнути суперечливої заборони застосунку.

У США розглядають можливість заборони TikTok, якщо його материнська компанія ByteDance не продасть платформу. Тим часом американці, побоюючись заборони, починають активно переходити на інший китайський застосунок — RedNote.

Українська правда