Китай розглядає можливість продажу TikTok у США Ілону Маску як один із варіантів

Китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати американські операції TikTok, якщо компанії не вдасться уникнути суперечливої заборони додатку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Можлива угода з Маском, який є одним із найближчих союзників Дональда Трампа, може зацікавити китайський уряд, оскільки очікується, що він матиме вплив на остаточне рішення про продаж TikTok.

Один із сценаріїв, який обговорюється китайським урядом, передбачає, що платформа Маска X (колишній Twitter) отримає контроль над TikTok US і керуватиме обома бізнесами разом.

З понад 170 мільйонами користувачів у США TikTok може зміцнити позиції X у залученні рекламодавців. Також xAI, заснована Маском компанія з розробки штучного інтелекту, могла б скористатися величезними обсягами даних, які генерує TikTok.

Китайські чиновники ще не досягли чіткої домовленості щодо подальших дій, а обговорення залишаються попередніми, зазначають джерела. Наразі незрозуміло, наскільки ByteDance знає про ці дискусії, а також чи вели переговори TikTok і Маск про можливу угоду.

У квітні Маск писав, що TikTok має залишатися доступним у США: "На мою думку, TikTok не повинен бути заборонений у США, навіть якщо така заборона може піти на користь платформі X. Це суперечить принципам свободи слова".

Обговорення в Пекіні свідчать, що доля TikTok може більше не залежати лише від ByteDance. Китайські чиновники визнають, що їм доведеться вести складні переговори з адміністрацією Трампа з питань тарифів, експортного контролю та інших питань, і вони бачать у переговорах щодо TikTok можливість досягти компромісу.

Китайський уряд має так звану "золоту акцію" в дочірній компанії ByteDance, яка дає йому вплив на стратегію та операції компанії.

TikTok наполягає, що цей контроль стосується лише дочірньої компанії Douyin у Китаї і не впливає на операції ByteDance за межами країни. Однак експортні правила Китаю забороняють продаж алгоритмів, зокрема тих, які використовує TikTok. Тому китайський уряд матиме вагомий вплив на будь-який можливий продаж, який включатиме рекомендаційний алгоритм TikTok.

Аналітики оцінюють американські операції TikTok у 40–50 мільярдів доларів. Це значна сума навіть для найбагатшої людини світу. Незрозуміло, як Маск міг би здійснити таку транзакцію, чи знадобився б продаж інших активів і чи погодився б уряд США.

Маск має позитивну репутацію серед багатьох співробітників ByteDance у Китаї. Його вважають успішним підприємцем із досвідом взаємодії з китайським урядом через його компанію Tesla Inc.

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Нагадаємо:

Адвокат TikTok та її китайської материнської компанії ByteDance заявив під час дебатів у Верховному суді що закон про заборону додатку може розповсюдитись на інші світові компанії.

Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.

Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року.

TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили 7 мільйонів доларів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.

Повідомлялось, що власник TikTok, компанія ByteDance, радше закриє свій додаток, ніж продасть його, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах додатків у США.