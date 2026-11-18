У середу, 18 листопада, ціни на нафту знизились на тлі даних про зростання запасів сирої нафти та палива в США минулого тижня. Падіння цін стримують подальші взаємні удари між США та Іраном, а також перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Reuters.

Yа 07:45 за Гринвічем ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,28 долара (1,4%) – до 91,86 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки WTI (West Texas Intermediate) знизилися на 1,85 долара (2,2%) – до 84,16 долара за барель.

"Нафта опинилася між двох вогнів: з одного боку — геополітичні ризики, пов'язані з нападами на танкери та ескалацією взаємних ударів між США та Іраном; з іншого — посилення песимістичних настроїв серед аналітиків, які прогнозують значний надлишок пропозиції на ринку", – зазначила засновниця та генеральна директорка компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Останніми днями також збільшився ціновий розрив між марками Brent і WTI, причому під час торгів у середу WTI дешевшала стрімкіше. За даними LSEG, спред між Brent і WTI досяг максимуму за останні понад два тижні.

Аналітики пояснюють, що арбітражні операції з нафтою WTI у напрямку Азії та Північно-Західної Європи наразі нерентабельні. Тому більш суттєве зниження ціни на WTI порівняно з Brent є очікуваним. Це особливо актуально на тлі накопичення запасів нафти в регіоні узбережжя Мексиканської затоки в США.

Нагадаємо:

У вівторок, 17 листопада, ціни на нафту знизились на тлі очікування надлишку пропозиції, зумовлені відновленням експорту з країн Близького Сходу.