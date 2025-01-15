Через можливу заборону TikTok американці переходять на іншу китайську платформу

У США розглядають можливість заборони TikTok, якщо його материнська компанія ByteDance не продасть платформу. Тим часом американці, побоюючись заборони, починають активно переходити на інший китайський застосунок — RedNote.

Про це пише BBC.

RedNote — це додаток, що поєднує функції Instagram і TikTok, дозволяючи переглядати фото, відео та користуватися маркетплейсом. 14 січня він став найбільш завантажуваним у американському App Store, а в Google Play його вже завантажили понад 10 мільйонів разів.

У RedNote з'явилося понад 60 000 постів із хештегом "біженець із TikTok", у яких новачків навчають орієнтуватися в застосунку й використовувати базові китайські фрази.

Додаток належить китайській компанії Xingyin Information Technology. У 2022 році його заборонили завантажувати на робочі пристрої державних службовців у Тайвані. Як повідомляє Guardian, тайванські політики побоюються, що деякі дописи в RedNote намагаються поставити під сумнів національну та культурну ідентичність Тайваню.

У Китаї RedNote відомий під назвою Xiaohongshu, що перекладається як "Маленька червона книга". Така ж назва була у збірки цитат Мао Цзедуна, виданої урядом КНР у 1966 році. Водночас розробники заперечують будь-який зв’язок назви додатку із цією книгою.

Нагадаємо:

Китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати американські операції TikTok, якщо компанії не вдасться уникнути суперечливої заборони додатку.