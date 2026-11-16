Користувачі Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank та JP Morgan 16 листопада повідомили про збої в роботі банківських сервісів.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на повідомлення користувачів та дані сервісу моніторингу Downdetector.

За даними видання, кількість скарг на роботу всіх чотирьох банків різко зросла.

Водночас GV Wire повідомило про майже 10 тисяч повідомлень щодо проблем із Chase в оновленні на 20:13 за київським часом. Найчастіше користувачі скаржилися на неможливість увійти в інтернет-банкінг.

Наведені показники відображають кількість повідомлень користувачів, а не повну кількість постраждалих клієнтів. Причину перебоїв у цих публікаціях не встановлено.

Нагадаємо:

13 листопада масштабний збій у роботі сервісів Microsoft поширився зі США на Азію та Австралію. Проблеми з Outlook, Teams та Copilot зачепили державні установи й компанії.

У піковий момент Downdetector зафіксував понад 130 тисяч повідомлень про проблеми з Outlook у США.