TikTok стане головним спонсором інавгураційної вечірки Дональда Трампа – Politico

TikTok витратить $50 тисяч на святкову вечірку на честь інавгурації Дональда Трампа, щоб відзначити впливових осіб, які допомогли поширити його передвиборче послання, згідно з організатором заходу.

Про це пише видання Politico.

Подія запланована на неділю — день, коли компанія має або відокремитися від свого власника в Китаї, або бути забороненою у США. Очікується, що генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу відвідає захід.

Хоча TikTok є головним спонсором заходу, інші спонсори, серед яких Kalshi (який нещодавно призначив Дональда Трампа-молодшого стратегічним радником) і Американська коаліція збереження, пропонували пакети спонсорства вартістю від $10 до $50 тисяч.

Ця подія відбувається на тлі обіцянки обраного президента "врятувати" TikTok після того, як Конгрес у квітні проголосував за примусовий продаж компанії. Тим часом американські політики намагаються впоратися з потенційними наслідками. TikTok також оскаржує це рішення у Верховному суді США.

У підтвердження тісних зв’язків Трампа з TikTok, генеральний директор компанії Шоу Цзи Чу буде сидіти за почесним столом під час інавгурації.

З наближенням крайнього терміну, а також через відмову материнської компанії ByteDance продати TikTok, законодавці обох партій шукають термінові рішення, щоб уникнути заборони. Деякі демократи, включно з конгресменом Ро Ханною з Каліфорнії, особисто закликали Байдена відкласти заборону, але їхні спроби поки що не увінчалися успіхом.

Конгресмен Майк Волтц, кандидат Трампа на посаду радника з національної безпеки, заявив у середу в ефірі Fox News: "Ми знайдемо спосіб зберегти [TikTok], але захистити дані користувачів, і саме це питання буде розглядатися."

Майбутня прессекретар Білого дому Керолайн Левітт висловила схожу думку в заяві для Politico, сказавши: "Президент Трамп неодноразово висловлював бажання врятувати TikTok, і немає кращого переговорника, ніж Дональд Трамп."

TikTok є однією з багатьох технологічних компаній, які спонсорують або організовують заходи для нової адміністрації Трампа.

Нагадаємо:

Китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати американські операції TikTok, якщо компанії не вдасться уникнути суперечливої заборони додатку.

У США розглядають можливість заборони TikTok, якщо його материнська компанія ByteDance не продасть платформу. Тим часом американці, побоюючись заборони, починають активно переходити на інший китайський застосунок — RedNote.