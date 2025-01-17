Байден не заборонятиме TikTok в США, рішення залишиться за Трампом - AP

Президент США Джо Байден вирішив не забороняти соціальну мережу TikTok, залишивши розв'язання цього питання своєму наступнику Дональду Трампу.

Про це повідомляє Associated Press.

Трамп раніше виступав за заборону TikTok, але пізніше пообіцяв зберегти доступ до платформи в США за певних умов.

Радник із питань національної безпеки Майк Волтц повідомив у програмі Fox & Friends, що федеральним законом, що може заборонити TikTok, допускається продовження терміну роботи застосунку, якщо "буде життєздатна угода".

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав продовжити термін для пошуку американського покупця, аби не завдати шкоди мільйонам американських користувачів і впливових осіб, які створили значну базу підписників завдяки TikTok.

Нагадаємо:

TikTok витратить $50 тисяч на святкову вечірку на честь інавгурації Дональда Трампа, щоб відзначити впливових осіб, які допомогли поширити його передвиборче послання, згідно з організатором заходу.

Китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати американські операції TikTok, якщо компанії не вдасться уникнути суперечливої заборони застосунку.

У США розглядають можливість заборони TikTok, якщо його материнська компанія ByteDance не продасть платформу. Тим часом американці, побоюючись заборони, починають активно переходити на інший китайський застосунок — RedNote.