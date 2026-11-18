Європа збільшила закупівлі скрапленого газу зі США і в листопаді може отримати рекордний обсяг пропан-бутану на тлі високого попиту та обмеженої пропозиції.

Про це пише "НафтоРинок".

За даними Kpler, з початку цього місяця до Європи вже надійшло близько 555 тис. тонн американського LPG. Це майже відповідає середньомісячному показнику за поточний рік який становить 568 тис. тонн.

До кінця листопада обсяг поставок може зрости до 940 тис. тонн, перевищивши попередній рекорд у 821 тис. тонн, встановлений у червні 2022 року.

Не виключено, що частина партій пропан-бутану, які наразі прямують до Європи, може прибути вже у грудні. Тоді підсумковий обсяг листопадових поставок буде дещо меншим, зазначає Argus.

Однак до кінця місяця залишається майже два тижні, тож попередній рекорд, ймовірно, буде перевершено.

Пропозиція LPG в Європі залишається обмеженою. Постачання скрапленого газу з Північного моря протягом останніх років утримується приблизно на 20–25% нижче рівня 2021 року.

Це пов'язано з тим, що високі ціни на природний газ стимулювали виробників залишати більше пропану та бутану в газовому потоці замість їх виокремлення.

Загалом з початку 2026 року Північно-Західна Європа імпортувала на 10% менше LPG, ніж за відповідний період минулого року. Це посилило потребу регіону в американських поставках на тлі зростання попиту через похолодання.

Більшість листопадових партій закупили наприкінці жовтня, коли ціни в Європі різко зросли. Індикативна ціна великих партій пропану з доставкою до Амстердама, Роттердама та Антверпена (ARA) з кінця вересня збільшилася більш ніж на $190 за тонну — до $905 за тонну станом на 30 жовтня.

Однак згодом ринкова кон'юнктура змінилася. Індикативна ціна пропану з доставкою до портів ARA знизилася на $182 за тонну від жовтневого максимуму — до $723 за тонну станом на 16 листопада.

Нагадаємо:

Раніше видання The New York Times писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Європі відновити закупівлю більших обсягів російського газу.

У період із січня по вересень порти ЄС прийняли рекордні 12,18 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) з Росії, що на 9,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.