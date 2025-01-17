TikTok може бути заборонений в США: Верховний суд підтримав закон

У п'ятницю, 17 січня, Верховний суд постановив, що заборона TikTok може набути чинності цими вихідними, відхиливши апеляцію власників популярного додатка, які стверджували, що заборона порушує Першу поправку до Конституції.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що суд виніс рішення без підписів, і в ньому не було зазначено жодних розбіжностей.

Рішення, яке статися після попереджень адміністрації Байдена про те, що додаток становить "серйозну" загрозу національній безпеці через свої зв'язки з Китаєм, дозволить заборонити його вже в неділю - хоча залишається неясним, чи помітять 170 мільйонів американських користувачів додатку якісь зміни взагалі.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден вирішив не забороняти соціальну мережу TikTok, залишивши розв'язання цього питання своєму наступнику Дональду Трампу.

TikTok витратить $50 тисяч на святкову вечірку на честь інавгурації Дональда Трампа, щоб відзначити впливових осіб, які допомогли поширити його передвиборче послання, згідно з організатором заходу.

Китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати американські операції TikTok, якщо компанії не вдасться уникнути суперечливої заборони застосунку.

У США розглядають можливість заборони TikTok, якщо його материнська компанія ByteDance не продасть платформу. Тим часом американці, побоюючись заборони, починають активно переходити на інший китайський застосунок — RedNote.