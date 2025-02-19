Головний нафтовий порт Росії уникає санкцій та працює на повну – Bloomberg

Російський нафтовий термінал Козьміно в Тихому океані продовжує відвантажувати нафту, попри посилення санкцій США.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що вантажовідправники та трейдери знайшли способи уникати обмежень, використовуючи флот під прапорами третіх країн.

За даними Bloomberg і Kpler, з 30 січня по 16 лютого 16 танкерів транспортували нафту ВСТО (Східносибірсько-Тихоокеанський сорт), і жоден із них не потрапив під санкції США. Половина суден вперше працювала з цим сортом нафти.

Більшість нових танкерів ходили під "зручними прапорами" Панами, Островів Кука, Сьєрра-Леоне та Джибуті. Практично всі постачання прямували до Китаю, зокрема в порти Дундін, Хуейчжоу та Дунцзякоу. Власниками більшості суден є компанії з Шанхаю, Гонконгу та Сейшельських островів.

Санкції США тимчасово підняли ставки фрахту з Козьміно до Азії. Вартість три-п'ятиденного рейсу до Китаю зросла до 5 млн дол, тоді як до 10 січня вона становила 1,5 млн дол. Втім, після стрибка ціни почали знижуватися.

Нагадаємо:

Росія збільшила експорт нафти завдяки новим танкерам та почала перевантажувати нафти з судна на судно, але попри це поставки клієнтам залишаються проблемними — завантажені судна змушені простоювати.

Росія опинилася перед загрозою скорочення видобутку нафти через санкції США та атаки українських безпілотників.

Санкції США проти російського нафтового флоту загрожують серйозними проблемами для експорту країни.

Надходження від продажу нафти до державного бюджету Росії в січні були близькими до річного мінімуму через дешевшання нафти та вищі виплати державним нафтопереробним компаніям.