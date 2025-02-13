Росія готується до скорочення видобутку нафти через санкції та атаки безпілотників — Reuters

Росія опинилася перед загрозою скорочення видобутку нафти через санкції США та атаки українських безпілотників.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що санкції Вашингтона ускладнили доступ до танкерів, які постачають нафту до Азії, а удари дронів пошкодили нафтопереробні заводи, що зменшило внутрішнє перероблення.

У січні США ввели обмеження на 180 російських танкерів. У цей же період Київ посилив атаки безпілотників на об’єкти нафтопереробки, намагаючись зміцнити свої позиції на переговорах.

"Росія не матиме іншого вибору, окрім як знижувати видобуток", – заявили керівники російських нафтових компаній. За їхніми словами, в країні накопичується надлишок нафти, а можливості для зберігання обмежені. Деякі з резервуарів були знищені під час українських атак.

Експорт через порти Приморськ, Усть-Лугу та Новоросійськ у січні скоротився на 17% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Росія більше не публікує офіційні дані про поставки, але трейдери та аналітики фіксують падіння експорту.

У повідомленні йдеться, що вартість перевезення вантажу з російського тихоокеанського порту Козьмино до Китаю в січні зросла в п'ять разів. За оцінками морської аналітичної компанії Windward, рівень простою і дрейфу суден, що перевозять російське паливо, в деяких районах зріс на 300%.

Нагадаємо:

Санкції США проти російського нафтового флоту загрожують серйозними проблемами для експорту країни.

Надходження від продажу нафти до державного бюджету Росії в січні були близькими до річного мінімуму через дешевшання нафти та вищі виплати державним нафтопереробним компаніям.