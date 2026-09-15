Фіни розслідують постачання електродвигунів для російського ОПК

Фінські правоохоронні органи завершують розслідування щодо постачання до Росії в обхід санкцій насосів та електродвигунів, ймовірно призначені для оборонної промисловості.

Про це пише Guild Hall.

Правоохоронні органи завершують розслідування справи про систематичне порушення санкційного режиму Європейського Союзу, введеного проти Російської Федерації.

Слідство з'ясувало, що протягом 2022 і 2023 років дві компанії з Східної Фінляндії організували стійкий канал контрабанди, через який в Росію було незаконно вивезено промислових товарів на загальну суму близько 5,9 мільйона євро.

Основну номенклатуру нелегального експорту, за даними видання Yle, складали високоточні гідравлічні насоси, електродвигуни та різні клапани, прямі поставки яких до РФ суворо заборонені регламентом ЄС з липня 2022 року через їх можливе застосування в військовій та важкій промисловості.

Викрита фінськими митниками схема будувалася на використанні підроблених транзитних декларацій та підставних логістичних маршрутів.

Експортна фірма офіційно заявляла в митних органах, що відправляє партії обладнання замовникам у Казахстані та Туреччині, однак під час оперативних заходів і вивчення супровідної документації правоохоронці встановили, що кінцевим пунктом призначення всіх вантажів була територія Російської Федерації.

Для реалізації схеми залучалася друга фінська компанія, яка забезпечувала проміжне зберігання, переоформлення та логістичне супроводження підсанкційних товарів.

Наразі митниця Фінляндії підозрює двох осіб у вчиненні злочину з обтяжуючими обставинами. Матеріали справи планується передати до прокуратури Східної Фінляндії до кінця поточного року для пред'явлення офіційних обвинувачень.

При цьому один з ключових фігурантів розслідування вже проходить відповідачем у чотирьох інших кримінальних справах, пов'язаних з нелегальним експортом та порушенням європейських санкцій, які розглядаються у суді.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що турецька компанія Redwing Metal Uluslararasi Ticaret Anonim Sirketi налагодила схему реекспорту високотехнологічних металообробних станків та обладнання з Італії, Німеччини та інших країн Євросоюзу для потреб військово-промислового комплексу Росії.

Правоохоронні органи Швейцарії провели масштабну операцію з виявлення мережі фінансових посередників, які допомагали російським бізнесменам обходити міжнародні санкції.