Росія на порозі нафтової кризи: санкції США вдарили по "тіньовому" флоту – Bloomberg

Санкції США проти російського нафтового флоту загрожують серйозними проблемами для експорту країни.

Про це пише Bloomberg.

Обмеження, які запровадило Міністерство фінансів США 10 січня, торкнулися 161 танкера, що використовуються для перевезення нафти.

Через це вартість фрахту танкерів для доставки російської нафти Urals до Азії вже зросла майже на 50%. Крім того, різниця між цінами на нафту при відвантаженні з Росії та її прибуттям до Азії, що відображає витрати на транспортування, також значно збільшилася.

"Росія ризикує зіткнутися з реальною кризою у сфері морських перевезень", – пише нафтовий стратег Bloomberg Джуліан Лі. Він наголошує, що хоча раніше були випадки штучного завищення ставок на фрахт для обходу санкцій, нинішня ситуація суттєво відрізняється.

За його словами, до чорного списку потрапили 265 танкерів, які використовувалися для перевезення російської нафти. З них 112 суден (26%) вже під санкціями США, а загалом із додаванням обмежень з боку ЄС та Великої Британії ця частка зростає до 37%.

Минулого року підсанкційні танкери перевезли 45% усього російського нафтового експорту морем. Якщо врахувати судна, що під санкціями ЄС і Великої Британії, цей показник підіймається до 57%.

Окрім цього, на ситуацію впливає і стан самого флоту. Частина суден, які раніше транспортували іранську нафту, зараз використовується для перевезення російських барелів, але цього може виявитися недостатньо.

Аналітики вважають, що якщо санкції не буде послаблено, Росія зіткнеться зі зростаючими витратами на транспортування та потенційними проблемами з експортом нафти.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити Росію припинити війну проти України, заявив його спецпредставник щодо України та Росії Кіт Келлог.

Надходження від продажу нафти до державного бюджету Росії в січні були близькими до річного мінімуму через дешевшання нафти та вищі виплати державним нафтопереробним компаніям.